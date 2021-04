Sergio Hernández: "Debemos defender más duro, más físico y usar mejor las faltas"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, ha señalado en rueda de prensa que a su equipo le cuesta darle a la defensa "el valor que tiene".

El técnico argentino opina que los problemas defensivos que está mostrando su equipo "no es un tema de no querer o de falta de actitud", porque ha explicado que a los jugadores les gusta entrenar y que quieren hacer lo mejor por el equipo, pero ha insistido en que "hay que valorar la defensa" y que está "dolido" porque no consigue que el Casademont sea un equipo regular defendiendo.

"Solo en circunstancias de mucha necesidad el equipo es capaz de recuperar su mejor nivel defensivo", ha lamentado.

A este respecto, ha añadido que en el partido de este domingo frente al Valencia Basket no les queda otra que "estar a la altura" y que eso significa "defender".

"Los rivales nos castigan mucho, nos meten cien puntos con facilidad y estamos molestos por ello. Cada partido es una oportunidad para dar el paso que queremos dar y el del Valencia es muy importante para posicionarnos mejor", ha apuntado.

Para "el Oveja" los problemas defensivos del conjunto maño parten de que están "con mal control del uno contra uno".

"Tenemos problemas en el uno contra uno y debemos mejorar. Debemos defender más duro, más físico y usar mejor las faltas", ha comentado.

Sobre su rival ha destacado que es "de los mejores planteles de Europa sin ninguna duda aunque está un poco irregular".

"Es un equipo que juega a pocas posesiones. El tercero, y eso tiene que ver con su paciencia y la selección de lanzamientos porque además reparte muchas asistencias. A eso se añade que Dubljevic es un jugador que les da puntos y generación de juego con los tiradores. Es un equipo que disfruta pasándose el balón y que es poderoso ofensivamente", ha analizado.

Igualmente ha advertido que el conjunto de Jaume Ponsarnau cuenta con una rotación muy larga, de doce jugadores, y todos con protagonismo.

"El que más juega lo hace 24 ó 25 minutos y hay muchos de 10 ó 12 por partido y los puntos se reparten", ha valorado.

El extécnico de la selección argentina cree que aunque el conjunto valenciano ha tenido bajones después de partidos importantes de Euroliga, en esta ocasión espera "al mejor Valencia".

"Para ganarle hay que hacer todo súper bien. Tenemos que querer ganar al mejor Valencia", ha apostillado.

Con respecto a la situación física de los lesionados Rodrigo San Miguel, Tryggvi Hlinason, Javi García y Elias Harris ha explicado que éste último descansó frente al ERA Nymburk en la Liga de Campeones por un exceso de fatiga y que estará en condiciones de jugar pero que los otros tres lo tienen más complicado aunque esperarán hasta el calentamiento para ver su estado.