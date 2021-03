Otro oportunidad perdida por el Casademont Zaragoza

Nuevo paso en falso del Casademont. El cuadro aragonés perdió el pasado sábado ante el Estudiantes (104-113), uno de los conjuntos más accesibles de la Liga Endesa, y compromete drásticamente sus aspiraciones de acceder a las posiciones de ‘play off’. Víctima de su indolencia defensiva, y lastrado, además, por incapacidad para cerrar el rebote defensivo, los zaragozanos completaron una deficiente actuación frente a los colegiales, en el pabellón Príncipe Felipe, para enlazar su tercera derrota consecutiva en la competición nacional. "Una vez más, no estuvimos a la altura", se lamentó el entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, nada consumarse el oprobio contra los madrileños. "Hemos perdido nuestra identidad. No hemos hecho lo que deberíamos ni en defensa ni en el capítulo ofensivo", advirtió el técnico, quien recordó que "anotar muchos puntos" no significa necesariamente "haber atacado bien".

Antes del partido ante el Estudiantes, los aragoneses ya habían evidenciado importantes lagunas atrás en los duelos contra el FC Barcelona (107-88) y el Joventut (95-100), saldados también con derrota. En ambas ocasiones, el Casademont se distinguió también por su fragilidad defensiva, su inconstancia, su desidia y sus numerosas desatenciones. Tres jornadas sin sumar que, además, se ampliarán irremediablemente a cuatro, ya que a los zaragozanos les toca descansar precisamente el próximo fin de semana.

Mientras, apenas se producen concesiones en la batalla por acceder al ‘play off’. El Unicaja de Málaga se impuso en Santiago de Compostela, en la pista del Obradoiro (83-85), gracias a un certero lanzamiento de Daría Brizuela sobre la bocina, cuando el choque se encaminaba a la prórroga; el Andorra tumbó al Baxi Manresa (92-86), en un duelo entre rivales directos por colarse entre los ocho primeros clasificados; y el Herbalife Gran Canaria se aupó a la undécima posición de la tabla, después de doblegar al Gipuzkoa Basket (90-81) y facturar, de esta forma, su décima victoria de la temporada.

El Casademont es duodécimo en la actualidad, aunque a tres triunfos de distancia del Unicaja de Málaga, octavo clasificado, y a cinco del Joventut, séptimo. El ‘play off’ parece ya un reto inabordable, más aún cuando al cuadro aragonés le aguarda un calendario sinuoso, con importantes obstáculos, en la recta final de la competición: los zaragozanos deben visitar aún las pistas del Herbalife Gran Canaria, el Manresa, el Unicaja de Málaga, el San Pablo Burgos y el UCAM Murcia; mientras que se medirán en casa con el Valencia, el Gipuzkoa Basket, el Andorra, el Real Madrid y el Lenovo Tenerife.

Por su parte, el Real Madrid tiró de oficio ayer para superar la resistencia inicial del Real Betis (95-77), un rival que plantó cara durante algunos minutos pero que acabó sucumbiendo ante el mayor fondo de armario del líder. El conjunto blanco sigue firme al frente de la clasificación, con 24 triunfos conquistados en 25 partidos. En el choque ante los andaluces, la irrumpió del argentino Nico Laprovittola resultó decisiva para que los madridistas rompieran el choque definitivamente a su favor (95-77). No jugó contra los sevillanos el base zaragozano Carlos Alocén, quien se recupera de un esguince de tobillo.

El Barcelona, por su parte, también prolongó su gran momento, y además lo hizo en uno de los escenarios más exigentes de la competición: ganó en La Fontenta al Valencia Basket (64-80), en un duelo marcado por el sobresaliente desempeño defensivo de los catalanes y por el devastador acierto de Álex Abrines en el tiro exterior (24 puntos, con 7 de 9 en los lanzamientos triples). El equipo azulgrana permanece en la segunda posición de la tabla, con una desventaja de dos triunfos con respecto al Real Madrid.