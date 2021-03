Casademont Zaragoza: exigente inicio ante un rival experimentado

El Casademont Zaragoza se ha propuesto alcanzar la Final a Ocho de la Champions League, un reto de envergadura pero accesible. Y en su exigente recorrido, el primer obstáculo atiende al Dinamo Sassari (20.45, Aragón TV), conjunto que accedió a la segunda ronda del torneo como segundo clasificado del Grupo A, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas en los seis encuentros disputados.

El formato de la segunda fase, con cuatro equipos por grupo, castiga con severidad cualquier tropiezo inesperado. El margen de error es mínimo, tal y como recuerda el entrenador de los aragoneses, Sergio Hernández: "Está claro que con este sistema de competición hay pocas balas, por lo que debemos intentar conseguir resultados con rapidez", advierte el técnico, quien considera que las victorias se alcanzan "jugando bien".

El Dinamo Sassari, entrenado por el exjugador del Casademont Zaragoza Gianmarco Pozzecco, es un bloque sólido y aguerrido, con mucha experiencia y con importantes argumentos en todas las posiciones, entre ellos los internacionales Miro Bilan y Filip Kruslin (Croacia), Treier (Estonia), Bendzius (Lituania) y Spissu (Italia). De hecho, fue capaz de imponerse con contundencia al Tenerife (92-72), en el partido de primera fase. El equipo transalpino también doblegó al Galatasaray turco, en dos ocasiones (93-84 y 81-92), además de doblegar a domicilio al Bakkens Bears (84-91).

En la competición italiana, los de Pozzecco derrotaron el pasado sábado al Umana Reyer Venezia (96-88), y se mantienen en la tercera posición de la tabla con las mismas victorias (13) que el Brindisi, segundo clasificado. Únicamente el Olimpia Milan presenta mejores registros que el Dinamo Sassari en el actual ejercicio.

Entre sus principales armas destaca la figura del lituano Eimantas Bendzius, alero que jugó en la Liga Endesa, en las filas del Obradoiro, durante tres temporadas (2015-2018). En el presente curso, está aportando 12,3 puntos y 4 rebotes por partido (11,5 créditos de valoración) en media hora de juego. Los bases Marco Spissu (12,8 tantos y 7,2 asistencias) y Stefano Gentile (11 puntos y 2 pases de canasta) también son dos piezas vitales en la línea exterior. Y por dentro, la plantilla italiana tiene en nómina Miro Bilan, internacional croata que, además de su envergadura y capacidad de intimidación (2,10 metros de estatura), factura 16,2 puntos y 8,2 rebotes por duelo en el torneo continental.

"Hay que saber utilizar la carga emotiva de este primer partido", explica Sergio Hernández, quien aboga por afrontar el encuentro "con tranquilidad", sin un exceso de presión que pueda traducirse en "nervios". Además, el técnico argentino explica que, "al no haber público en las gradas", ya no es tan determinante actuar en rodeo ajeno. "No es lo mismo ir de visitante a una pista donde no hay aficionados. Cuando juegas en casa o lo haces fuera, lo que marca la diferencia es el entorno", anuncia el preparador del cuadro aragonés.