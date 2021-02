Doble reconocimiento al Casademont Zaragoza

Doble reconocimiento para el Casademont Zaragoza. La revista ‘Gigantes del Basket’ ha premiado este lunes a la ‘Generación Z’ del Casademont Zaragoza, y también a la joven jugadora Aminata Sangare, en el transcurso de la 33ª edición de la gala anual de esta publicación de referencia en el baloncesto español. Debido a las circunstancias sanitarias actuales, la entrega de los galardones tuvo una puesta en escena mixta, y se desarrolló tanto de manera virtual como también en un plató instalado en el WiZink Center de Madrid.

En nombre de Casademont Zaragoza, fue el director deportivo, Pep Cargol, quien agradeció la concesión de este reconocimiento al trabajo de cantera, por la labor que viene desarrollando el club con la ‘Generación Z’. Cargol destacó que ese trabajo significa "identidad, compromiso, capacidad de trabajo y ganas de desarrollar talento" para, en un futuro, poder "nutrir al primer equipo" de la entidad.

El director deportivo desveló que fue el presidente del club, Reynaldo Benito, "quien potenció" esta filosofía de cantera, que ahora "es una de las señas de identidad del Casademont".

"Representa unos valores que, por suerte, algunos de nosotros hemos podido representar y hacernos artífices de ellos", explica el canterano Javi García, quien cumple su segundo año en la ACB. "Cuando con 13 años decidió venir a Zaragoza, no sabía que había elegido una de las mejores canteras de España. El Casademont me ha ayudado a crecer como jugador y como persona", confiesa, por su parte, el checo Vit Krejci, ahora en Oklahoma recuperándose de su lesión.

Mientras, Jaime Fernández explica que "la ‘Generación Z’ es el camino para llegar a la élite", que es el "sueño" de cualquier canterano, y que en el club aragonés se adquieren "unos valores" que también suponen una extraordinaria formación "no sólo deportiva, sino también personal".

"Pertenecer a la cantera del Casademont significa todo para mí", advierte Carlos Alocén, ahora jugador del Real Madrid, quien se incorporó a las categorías inferiores del club zaragozano a los 13 años de edad. "Esa actitud de no dejar de luchar, de no rendirse nunca, y esa idea de jugar en equipo, de confiar en tus compañeros, las he aprndido en Zaragoza", sostiene el base.

Además de premiar a la cantera del Casademont, ‘Gigantes del Basket’ también reconoció a Aminata Sangare por su brillante progresión. "Comencé a jugar gracias a mi tía, que me llevó a un centro para aprender baloncesto", recuerda la jugadora nacida en Mali. "En Zaragoza me he encontrado un equipo de máximo nivel, con unas jugadoras maravillosas", agradece la alero.