El nuevo Levitec Huesca de Óscar Lata se estrena en Palma

El nuevo Levitec Huesca de Óscar Lata echa este domingo a andar ante el mismo rival que supuso el cierre de la breve etapa con David Gómez a los mandos. Espera el Palma (12.00, LaLigaSports), que hace solo dos semanas visitó el Palacio de los Deportes para disputar y llevarse el partido aplazado en la sexta jornada (66-73) y en la anterior se venció al Alicante con Carlos Lanau como interino. Tras unos pocos días de trabajo, el gallego ha tratado de imprimir en sus jugadores los principios básicos de su estilo. Tampoco la temporada espera mucho, a cuatro partidos de que se cierre la primera fase antes de la pelea definitiva por la permanencia en la Liga LEB Oro.

La llegada “abrupta” de Lata al conjunto peñista ha supuesto una ventaja por la premura de los plazos. Se quiere el quinto triunfo. “Me ha favorecido, he ido al grano con lo que quería hacer y los jugadores lo han entendido. Han confiado en que este trabajo es el idóneo y están convencidos, que es lo que buscaba desde el principio”, ha señalado un técnico que destaca la “unión en el grupo. Salva muchas temporadas y hay estrepitosos fracasos cuando no se tiene”. También le gusta “la polivalencia de la plantilla, no hay un jugador grande que nos condicione el juego. Hay jugadores que pueden y quieren hacer de todo”.

La necesidad más urgente que ha detectado el nuevo entrenador es el trabajo en “la confianza del grupo, que se sientan cómodos y arropados. Y desde mi llegada se ha dado”. La escasez de tiempo, pues la competición no para, hace que vaya “a saco” sobre los aspectos en los que confía y que quiere que la plantilla haga suyos. La primera prueba llega con un Palma al que considera “un equipo peligroso, que tiene también en la polivalencia un punto fuerte”. Con siete triunfos y seis derrotas, “amenaza desde el primer segundo con hacer canasta, y eso me gusta mucho. Hemos de estar atentos a las situaciones intermedias y al uno contra uno, tiene a los dos máximos anotadores de la competición. Pero estoy más preocupado por nosotros”.

Óscar Lata quiere que su Levitec “no renuncie a atacar” en los primeros segundos de la posesión, y después sí quiere que “sin dejar de hacer daño se llegue en una buena situación a los últimos segundos. Ejecutar y saber leer cómo hacer daño al rival. Me fijaré en qué pasa en el durante”. Lata ha detenido el análisis en dos jugadores; el ala-pívot Patrick Onwenu, que ya debutó ante el Alicante, y a quien “hay que dar confianza, es inteligente. Tiene margen y va a ayudarnos”. El técnico quiere que Alberto Giráldez, poco utilizado hasta la fecha, “se sienta importante sin necesitar minutos. Su actitud se debe enfocar hacia eso, no puede ser un triste en la pista”.