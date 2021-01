Carlos Lanau se estrena como técnico del Levitec Huesca con la visita del Alicante

El de este viernes no es un partido más para el Levitec Huesca. La visita del HLA Alicante (21.00, Aragón Deporte y LaLigaSports) supone el estreno de Carlos Lanau, técnico de la casa, al frente de los peñistas tras la destitución de David Gómez. El segundo clasificado pone a prueba la capacidad de reacción de un equipo abocado a la pelea por la permanencia y que quiere agotar la segunda vuelta alcanzando los mejores números posibles de cara a la siguiente fase. El oscense espera sacar “lo mejor” de cada jugador y alcanzar el cuarto triunfo del curso “con el esfuerzo y compromiso de toda la plantilla”.

Lanau se considera un trabajador más del club y no afronta este paso al frente de manera especial. “Mi rol ha cambiado un poco dentro del equipo pero he preparado el partido como lo hacía con el primer entrenador. He dirigido en lugar de asistir y voy igual que en las últimas temporadas a ayudar al Peñas en la medida de mis posibilidades”, ha señalado en la previa.Admite que el cambio de entrenador puede afectar a los jugadores; quiere que lo noten de manera “positiva”, que demuestren que “son válidos para aumentar sus números y minutos. Que son capaces de integrarse en la forma de juego que tratamos de implantar”.

En una semana es “difícil” dar la vuelta al 100%. Carlos Lanau sí aguarda “un poco más de movilidad de balón y continuidad. Sobre todo, que jueguen con más confianza. Sacar un tiro de cada ataque”. El Levitec podrá contar al fin con el ala-pívot Patrick Onwenu, si bien solo ha completado un entrenamiento a la espera de someterse a unas pruebas médicas y su participación será en todo caso menor. El base David Cubillán ha padecido problemas físicos ya superados.

Las claves para superar a los alicantinos, que han encadenado tres derrotas, incluida la de la final de la Copa Princesa de Asturias ante Breogán, pasan por “alargar sus ataques y desarmar su juego en transición. Tiene un potencial tremendo y todos son capaces de anotar”. Es un rival “fuerte, ha hecho una gran primera vuelta con algún patinazo de última hora y se tiene que recuperar de la derrota en la Copa. Van a venir con todas las ganas de cambiar esa tendencia de las últimas jornadas que no les beneficia”.

Para Lanau, lo principal es “recuperar la confianza, cuando se viene de una dinámica negativa el aspecto mental es importante. Que la gente recuerde las cosas que sabe hacer. Todos son profesionales y tienen mucha experiencia. No tenemos dudas con el baloncesto que llevan dentro, hay que trabajarlo y ponerlo en la pista”.