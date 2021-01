Casademont Zaragoza-Fuenlabrada: otra cita vital por la permanencia

En sus actuaciones más recientes, el Casademont Zaragoza ha recuperado su esencia competitiva, ha elevado su compromiso colectivo y ha subsanado, por fin, el aspecto enfermizo que venía mostrando desde el inicio de la competición. Y aunque sigue en una situación incómoda, de riesgo –cinco triunfos conquistados en la primera vuelta–, al menos ya no es el bloque indeciso y timorato de las primeras jornadas, cuando encajaba puntos con suma facilidad y carecía, además, de lucidez y criterio en sus acciones de ataque. Ahora es un equipo más más sólido, más equilibrado, más intenso, más seguro de sus fuerzas. Una mejoría que tratará de prolongar hoy, frente al Fuenlabrada (18.00, Movistar+), entre dos conjuntos marcados por los rigores de la clasificación.

De hecho, ambos contabilizan los mismos triunfos en la actualidad –cinco en 17 jornadas–, aunque con trayectorias opuestas: los madrileños han perdido seis de sus siete últimos partidos;#mientras que los zaragozanos, por su parte, han ganado tres de sus cinco compromisos más recientes en la Liga Endesa. En este sentido, el Casademont superó al Bilbao Basket (105-76) y al Real Betis (96-95), dos rivales directos en la lucha por la permanencia, al margen de ofrecer una tenaz resistencia frente al Baskonia (89-92) –el actual campeón–, y de sorprender a domicilio al Andorra (83-98). Además, en la competición europea, la reciente victoria en Rusia ante el Nizhny Novgorod (92-98), muy meritoria, le reportó una recompensa considerable: su acceso a la siguiente ronda del torneo, y además como primer clasificado.

El Fuenlabrada, por el contrario, se presenta a la cita con dudas, mermado anímicamente, tras hallarse inmerso en su peor momento de la temporada. Dobló la rodilla en su propia pista contra el Valencia (61-68), el Bilbao Basket (70-74) y el Barcelona (67-83): y también cedió en sus desplazamientos a Murcia (84-81), Gran Canaria (87-71) y Sevilla (86-79). En los dos últimos meses, su único triunfo se produjo en Málaga, el pasado 22 de diciembre, frente al Unicaja (84-90), en un duelo marcado por la productividad de Melo Trimble (27 puntos y 5 asistencias).

El base estadounidense, de 25 años, representa la principal amenaza ofensiva de los madrileños. Se trata del máximo anotador de la Liga Endesa, con 19,5 puntos de media por partido, al margen de aportar también 2,9 rebotes y 4,6 asistencias en la media hora que permanece sobre la pista.

Además de Trimble, el Fuenlabrada dispone de otros argumentos en el capítulo anotador, como Christian Eyenga (9,1 tantos por choque) o Marc García (11,4), quien se medirá hoy con los aragoneses tras no haber participado en el duelo de la primera vuelta, el pasado 14 de noviembre, por lesión. En aquel partido, el equipo de Javier Juárez se sobrepuso a una desventaja de 17 puntos, con un parcial de 26-11, y acabó conquistando la victoria con una canasta de Eyenga a dos segundos del final (82-81). El Casademont no sólo aspira hoy al triunfo, sino que también tratará de adjudicarse el ‘basketaverage’ particular, factor decisivo para deshacer posibles empates al término de la temporada.

El Fuenlabrada, que en diciembre sumó a su plantilla a Kyle Alexander, se ha reforzado recientemente con las contrataciones del base Jim Novak, del ala-pívot Kwan Cheatham y del pívot Josh Sharma, quienes debutarán hoy con los madrileños. Mientras, por parte del Casademont Zaragoza se estrenará Elis Harris, fichado este mes de enero del MHP Riesen Ludwigsburg alemán. El ala-pívot, de 31 años y 2,03 metros de estatura, se distingue por su energía, su capacidad de anotación y su facilidad reboteadora, y también ampliará la rotación de una plantilla escasa de efectivos.