Más problemas en el juego interior del Levitec Huesca, que recibe al Almansa

El juego interior sigue siendo el principal quebradero de cabeza para el Levitec Huesca, que este viernes recibe al Almansa (21.00, Aragón Deporte y LaLigaSport) sin dos de sus cuatro torres, Ramón Vilà e Ignacio Rosa, por lesión. No hay manera de que el técnico David Gómez disponga de todas sus piezas y de que, de este modo, se pueda armonizar el conjunto. Acude al Palacio de los Deportes una de las revelaciones del grupo B cuando se alcanza el ecuador de esta primera fase; no para los peñistas, que son penúltimos con dos victorias pero aún deben disputar el choque pendiente con Palma.

Con Vilà, que sí estuvo presente la pasada jornada en Lérida, Gómez ha explicado que se aceleraron los plazos de recuperación “siguiendo las instrucciones médicas y forzando un poco. Tiene alguna molestia en la misma zona del gemelo y no podrá jugar”. Ignacio Rosa tampoco. Frente a esta traba, el entrenador quiere “un baloncesto muy valiente. En la épica el equipo se encuentra bien. Sin miedo y verticales, ofensivos, supliendo la falta de centímetros con la inteligencia táctica y haciendo pensar al Almansa”.

El equipo está “muy unido, es consciente de lo que ocurre y eso hace que se adapte a las circunstancias”. Lafuente, Parejo o Cubillán son jugadores experimentados “que nos ayudan a afrontar este tipo de partidos”. La continua dinámica de ausencias complica al Levitec el entrenamiento las situaciones de partido. “El club hace todos los esfuerzos posibles para revertir la situación. Si no se consigue es porque no se puede y nos toca competir con los jugadores disponibles. Vamos a ganar en cada partido como cualquier equipo. No es una obligación y es pronto para transmitir ese mensaje al equipo”, ha valorado Gómez.

El equipo está “bien, el problema son los inconvenientes físicos. El Levitec compite”, sostiene el técnico, que considera que el Almansa “tiene un auténtico equipazo, su valor es el bloque. Cuenta con jugadores súper talentosos, pero incido en que tiene un equipo de muchos quilates. No es una sorpresa, intuía que iban a competir bien por los fichajes y por el técnico Rubén Perelló”. Gómez evita las comparaciones con su homólogo: “El baloncesto es de los jugadores, no de los entrenadores, y no hemos de compararnos unos con otros. Somos dos entrenadores jóvenes que hacemos crecer dos proyectos”.