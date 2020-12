El Levitec desaprovecha su buen comienzo y sucumbe en la visita al Lleida

El Levitec Huesca no pudo sumar su tercera victoria de la temporada en un partido en el que acusó la falta de rodaje que arrastra tras la sucesión de bajas e incorporaciones experimentadas desde la pretemporada. Ante un rival de nivel similar, el Força Lleida, los de David Gómez mostraron un potencial aún por explotar. Mandaron durante 28 minutos, pero un mal desenlace del tercer cuarto y la falta de alternativas en el ataque les impidieron regresar con un marcador positivo (67-63).

Ramón Vilà pudo reaparecer y se convirtió en el faro de los oscenses en la zona en un apasionante cara a cara con Buchanan, su par rival. El pívot catalán acabó con 21 puntos, cuatro rebotes y 28 de valoración por los 26 puntos, nueve rebotes y 37 de valoración del estadounidense. A lo largo de buena parte del encuentro, el internacional español en categorías inferiores apenas encontró colaboración en sus compañeros para anotar. El resultado deja al Levitec como penúltimo del grupo B de la LEB Oro con dos victorias, una más que el Canoe y empatado con el Girona y el Palma.

El 21-23 con el que se finalizó el primer cuarto no reflejó bien lo que había sido el partido en sus primeros diez minutos. Los oscenses dominaron desde el inicio y llegaron a contar con una renta de ocho puntos a falta de dos minutos (15-23). Sin embargo, una mejor recta final de los visitantes hizo que el marcador se ajustase. Vilà arrancó con mucha fuerza y así los primeros nueve puntos de los de David Gómez llevaron su firma hasta un 4-9. Después le tomaron el testigo en ataque nombres como Van Oostrum, que embocó un triple nada más pisar el parqué, Butler y Mackenzie. Atrás, el principal problema se localizó en la pintura. Buchanan fue todo un problema para los visitantes y un pilar sobre el que sustentarse para los ilerdenses.

La primera canasta del segundo periodo tardó más de un minuto en producirse, fue un triple de Giráldez. En ambos conjuntos se vio que era más que necesario cerrar las vías de acceso hacia los postes rivales y, con las defensas más ajustadas, encontrar el aro se hizo más complicado. Van Oostrum probó con un par de penetraciones en las que dobló el pase, pero que no llegaron a buen puerto y en la otra zona la única manera de subir puntos al marcador fue mediante los tiros libres. Al ecuador se llegó con un 23-29.

Como acercarse a la canasta no estaba siendo una tarea fácil, bien lo comprobó Cubillán con el tapón que recibió en una entrada, ambos conjuntos explotaron los lanzamientos lejanos. El base venezolano sumó dos respondidos enfrente por Vecvagars y Chapela lo que provocó que Gómez pidiese tiempo muerto con menos de tres minutos por delante hasta el descanso (29-32). En la reanudación Bulic apretó aún más las cosas, los de Aranzana tuvieron después la oportunidad de ponerse por delante, pero el Levitec se agarró al partido, impidió la canasta y después dos tiros libres de Vilà y una canasta de Van Oostrum permitieron que los dos conjuntos se fuesen a los vestuarios con un 31-36.

En el inicio de la segunda parte, un triple del base internacional británico y y cuatro puntos de Vilà engordaron la renta hasta una nueva máxima, los diez puntos (33-43). Lejos de aprovechar el panorama para seguir abriendo la brecha, fue el Lleida el que reaccionó. Un parcial de 9-2 que sirvió de claro aviso para navegantes hizo que David Gómez llamase a los suyos a capítulo con más de tres minutos por delante para concluir el tercer cuarto y con un 44-45. Buchanan seguía siendo todo un problema y a él se le había sumado Polanco. Un triple del dominicano puso a los suyos por delante por primera vez en todo el partido. Después otros tres puntos de Chapela, un mate de Bulic y una técnica de Van Oostrum facilitaron que de cara a los diez últimos minutos disfrutasen de una ventaja de cinco puntos (53-48).

La primera canasta del Levitec en el acto final fue para Mackenzie. El escolta canadiense fichado tras la salida de Olin Carter devolvió a sus compañeros al partido con cinco puntos consecutivos. El marcador se estaba moviendo de forma muy pausada, lo que favorecía a los locales y para tratar de imprimir dinamismo al juego David Gómez optó por situar sobre la cancha a cuatro pequeños (Cubillán, Van Oostrum, Parejo y Lafuente) junto a Vilà.

A minuto y medio para el final todo estaba en el aire con un 61-57. Tras un tiempo muerto el pívot de los oscenses siguió con su recital desde el 4,60 en una acción que bien podría haber sido un dos más uno pero en la que hubo que conformarse con el 61-59. Después llegó una nueva canasta de Buchanan y un tiro libre de Vecvagars. Cubillán, con un triple, mantuvo las esperanzas. Restaban catorce segundos, la posesión era para el Levitec y la diferencia de tres puntos (65-62). El Lleida aguantó y no mandó a Cubillán al tiro libre hasta cuando quedaban menos de cinco segundos. El venezolano anotó el primero, lanzó a fallar el segundo, pero como no tocó el aro la posesión fue para los catalanes. Hubo falta personal a Buchanan y éste no perdonó para sentenciar el duelo.

Ficha técnica

Força Lleida: Sans, Vecvagars (10), Feliu, Buchanan (26) y Bulic (7) – cinco inicial -, Polanco (12), Chapela (8), Sierra (3), Vinicius (1) y Connors.

Levitec Huesca: Cubillán (10), Mackenzie (7), Lafuente, Omogbo (5) y Vilà (21) – cinco inicial- , Round, Urdiain (2), Giráldez (3), Butler (5), Parejo y Van Oostrum (10).

Parciales: 21-23, 10-13, 22-12 y 14-15.

Árbitros: Lema y Marqueta. Eliminaron por cinco faltas al local Bulic.