Sergio Hernández: "Estuvimos muy confusos, sobre todo atrás"

El entrenador del Casademont Zaragoza, el argentino Sergio Hernández, señaló tras la derrota (102-103) de su equipo contra el Baxi Manresa que habían estado "muy confusos, sobre todo atrás".

"Estuvimos muy confusos, sobre todo atrás, defensivamente, porque los jugadores han estado con una actitud increíble, con un compromiso tremendo y querían cumplir con lo que yo les pedía, pero a la vez no lo tenían entrenado y hemos pagado las consecuencias de enfrentarnos a un buen equipo. Recordemos que Manresa tiene uno de las mejores ataques de la Liga y que nosotros, con nuestras confusiones, pagamos las consecuencias", ha añadido en rueda de prensa.

Igualmente ha comentado que su equipo tuvo desajustes defensivos durante todo el partido y que no habían recibido más puntos por el "gran corazón, la energía y la vergüenza deportiva de los jugadores y porque saben que están con urgencia de ganar".

"Ya imaginarán, no me gustan las excusas pero hay una realidad y es que llevo dos días con el grupo y tomé la decisión de no modificar nada tácticamente, solo di algunas reglas defensivas que no hemos podido consolidar", ha explicado. Hernández ha comentado que su plan era que Manresa no corriera porque es "lo que mejor hace".

"Quisimos tener un buen balance defensivo y obligarlos a jugar en cinco contra cinco pero nos metieron muchas canastas en el uno contra uno que pensábamos que no estaban tan capacitados para ello y luego fue un partido de una última posesión y analizar todo desde los errores sería un error mío porque si Ennis mete ese último tiro quizá estaríamos analizando todos desde el punto de vista de los aciertos", ha apuntado.

También ha indicado que debido a que no habían podido trabajar defensivamente habían surgido "muchas dudas". "La defensa es lo que más lleva de trabajo y es lo que no hemos tenido. En algunas situaciones defensivas de 'pick and roll' nos generaron dudas y nos castigaron", ha resaltado.