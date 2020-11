"Son días complejos". Rodrigo San Miguel, capitán del Casademont Zaragoza, confiesa que la destitución de Diego Ocampo "no ha sido agradable" para la plantilla, pero aboga por "dar un paso adelante" con inmediatez para rectificar la negativa trayectoria de los aragoneses. En la actualidad, el cuadro zaragozano presenta un balance de dos triunfos y seis derrotas en los ocho encuentros disputados, y permanece incrustado en la decimosexta posición –a una sola victoria de distancia del Gipuzkoa, el último clasificado–.

San Miguel considera que el despido de Ocampo "es consecuencia de no haber hecho bien el trabajo", aunque "no solamente por parte del entrenador, sino de todo el colectivo". De hecho, subraya que el baloncesto es un deporte de equipo y que, por ello, la situación actual "es responsabilidad de todos los componentes de la plantilla". El base recuerda que el técnico "siempre es el primero en caer cuando las cosas no funcionan", pero insiste en la parte de culpa inherente a los jugadores. "Nosotros también debemos asumir nuestra parte de responsabilidad, dar un paso adelante ahora mismo y cambiar cuanto antes la dinámica actual", advierte.

El capitán del Casademont Zaragoza confiesa también que, una vez conocida la contratación de Sergio Hernández, "todos los jugadores" solicitaron "referencias del técnico" a Nico Brussino. "Lo primero que hicimos es preguntarle a Nico cómo le gusta jugar, cómo le gusta atacar y defender... Ahora estamos todos a la expectativa", explica San Miguel.

"Lo que sí sabemos todos –añade el base– es el palmarés que tiene Sergio con la selección de Argentina; y eso ya supone un grandísimo aval, porque siempre compiten. Prueba de ello es el último Mundial, donde lograron ser finalistas. Los equipos de Sergio Hernández siempre son competitivos".

Asimismo, San Miguel se refiere a Hernández como "un técnico contrastado" que, pese a su "escasa experiencia en el baloncesto europeo", dispone de "un brillante palmarés" y "ayudará seguro al Casademont Zaragoza" a rectificar su presente trayectoria en la Liga Endesa.

El nuevo técnico de los aragoneses se estrenará en el banquillo el próximo domingo, en el pabellón Príncipe Felipe, ante un rival en clara línea ascendente. "El Manresa es un equipo complicado, que está haciendo muy buena temporada", señala San Miguel, quien menciona "las cinco victorias" que han conquistado los catalanes en el tramo inicial de la temporada. "Es un conjunto que se ha instalado en la zona noble de la tabla, y además cuenta con un entrenador (Pedro Martínez) que siempre saca rédito de sus plantillas", explica el base del Casademont.

"Nos enfrentamos a un rival que no se deja ir nunca en los partidos, que nos pondrá las cosas muy complicadas", insiste San Miguel, quien confía, sin embargo, en la victoria de los zaragozanos: "Jugamos en casa. Es hora de cambiar la dinámica actual y, a partir de ahí, en ir avanzando poco a poco", anuncia el jugador aragonés.