Sergio Hernández: "El Casademont Zaragoza tiene una plantilla muy valiosa"

El Casademont Zaragoza confirmó este martes la contratación de Sergio Hernández, hasta ahora el seleccionador de Argentina, quien será el sustituto de Diego Ocampo en el banquillo aragonés. Lo hará, de momento, hasta el próximo mes de junio, aunque con la opción de prorrogar su contrato por otra temporada más. Se trata de una incorporación de altura, de prestigio internacional: el técnico con el palmarés más rutilante de cuantos han ocupado históricamente el banquillo de los zaragozanos.

En este sentido, Hernández atesora seis Ligas nacionales y tres Copas en Argentina, además de dos Campeonatos Panamericanos, dos Ligas de las Américas, dos Torneos Interligas y una Liga Sudamericana. Todo ello como entrenador de clubes. Sin embargo, ha registrado sus mayores gestas como seleccionador de la albiceleste, donde venía cumpliendo su segunda etapa desde 2015. Antes, el Oveja había ocupado el banquillo argentino de 2005 hasta 2010.

Como seleccionador nacional, Hernández fue subcampeón en la FIBA AmeriCup de 2005, y un año más tarde guió a los argentinos al cuarto puesto del Mundial de Japón. Entonces cayó por la mínima en las semifinales contra España (74-75), que acabaría ganando el torneo. Hernández, además, fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, mientras que alcanzó el subcampeonato mundial en 2019, tras haber doblado la rodilla ante la selección española en la final (75-95).

El acuerdo entre Sergio Hernández y el Casademont Zaragoza se concretó el pasado lunes, a falta únicamente de un último trámite: restaba que el entrenador solucionase su salida con la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Fue ayer por la mañana, una vez quedó liberado del cargo de seleccionador, cuando el técnico pudo firmar su nuevo contrato con los zaragozanos. Eso sí, Hernández se incorporará de nuevo a la albiceleste en junio, una vez finalizada la Liga Endesa, para competir el próximo verano en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Quiero agradecer a la CABB, que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa", explicó Hernández, una vez resuelta su salida del combinado nacional. "No me voy porque no esté conforme, ni porque me parezca poco el desafío de la selección; sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo pueda volver a ocupar el puesto en la selección...", añadió el nuevo técnico del Casademont Zaragoza.

"Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores Ligas del mundo, como es la Liga ACB. Y ahora me llega la oportunidad de entrenar a Zaragoza, un club histórico, con mucha cultura deportiva, en una ciudad baloncestística, con un interesante proyecto deportivo y una plantilla muy valiosa. Un combo de cosas que esperaba hace tiempo y que se ha dado justo ahora. Me duele en el alma dejar la selección, pero es una oportunidad muy buena", insistió Hernández.

También Fabián Borro, presidente de la CABB, se refirió ayer a la marcha de Sergio Hernández al Casademont Zaragoza. "No hay dudas de que Sergio está en el mejor momento de su carrera, y que su gran anhelo era poder entrenar en Europa. Nos produce felicidad que pueda cumplir su sueño y que, de esta manera, dé prestigio a nuestro baloncesto en el máximo nivel mundial. No es sencillo dirigir en Europa y menos aún en la ACB, la mejor liga de ese continente, en un club emblemático y en una ciudad donde León Najnudel dejó su huella. Nos ponemos felices por él y esperamos que su regreso sea pronto. Ojalá para dirigir los Juegos Olímpicos de Tokio", expresó Borro.