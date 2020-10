Casademont: la hora de la dignidad

No para la Liga Endesa ACB. Los éxitos y los fracasos resultan efímeros. Ni hay espacio para las celebraciones ni para los velatorios. Son los tiempos que nos toca vivir, tiempos de coronavirus, de aplazamientos de partidos, de calendarios saturados. El Casademont no es ajeno a esta dinámica pandémica. Ayer, sin apenas dormir tras la pesadilla del pasado viernes ante el Unicaja (63-92, y lo peor no fue el resultado...), el conjunto aragonés se montó en el autobús rumbo a Andorra sin saber en el momento de la partida si hoy jugaría ante el Morabanc. Y es que, tras dar positivo el entrenador del conjunto andorrano, Ibón Navarro, la disputa del encuentro estuvo en el aire hasta que se conocieran los resultados de los PCR a los que fue sometido el plantel del Principado. Finalmente, no hubo más positivos, el Casademont se ejercitó en la tarde de ayer en el escenario del encuentro y la ACB confirmó la programación prevista: hoy habrá partido a las 12.30 en el Poliesportiu d’Andorra.

Todo lo acontecido ayer, con el positivo de Ibón Navarro y la confirmación del encuentro, afecta al Casademont no solo porque hoy será el rival del Morabanc, sino probablemente por la continuidad de su actual técnico, Diego Ocampo. La posibilidad de una sustitución en el banquillo hace tiempo que gravita en el órgano rector del Basket Zaragoza 2002. El oprobio perpetrado ante el Unicaja bien pudo ser la gota que colmara el vaso de un equipo que tomó Ocampo con las aguas muy tranquilas y que ha desestabilizado con una catarata de resultados impropia del tercer equipo de la liga regular del pasado curso. Hablando claro, si el encuentro de hoy se hubiera aplazado y, considerando que el choque europeo de la próxima semana también se ha suspendido por el confinamiento del Niznhy en la lejana ciudad rusa de Novgorov, probablemente Ocampo ya habría cesado. Sin tiempo ni para destituirlo, pues ya decimos que el equipo partió a primera hora de ayer, hoy descenderá junto a sus jugadores por la Baixada del Molí de Andorra para intentar ganar al Morabanc.

Además de esta paradoja deportiva, la reunión de este mediodía en Andorra representa una pronta y magnífica oportunidad del Casademont para resarcirse, para rehabilitar la imagen de ese equipo que se arrastró el viernes ante el Unicaja. Es cierto que enfrente aguarda un conjunto notable, con tiradores de precisión en la periferia (Hannah, Palsson, Jelinek, Senglin...), interiores que conocen el oficio (Nacho Llovet) y auténticas revelaciones del curso (Tyson Pérez). También está censado en el Andorra Sergi García, el chaval que iba para figura en Zaragoza y que se fue a Valencia a ganar mucho más dinero y a no jugar nada. En cualquier caso, la cuestión esencial no reside en el Andorra, sino en el Casademont. Y no solo hablo de baloncesto. Estoy hablando de vergüenza torera, de dignidad. Sí, de dignidad. Afortunadamente, el viernes no había público en el pabellón Príncipe Felipe. Los miles y miles de seguidores que sienten en lo más profundo de sí al Casademont Zaragoza sufrieron en sus casas la peor derrota en fondo y forma desde hace mucho tiempo. Parece ser que Ocampo entrena muy bien y dirige algo peor. Está clarísimo que la diferencia entre lo desarrollado por unos jugadores que lo bordaban el año pasado y que este año no se enteran de la película reside en él. Pero, independientemente de Ocampo, los jugadores tienen algo que decir. Entiendo o quiero entender que hacen lo que pueden, aunque a veces me cuesta entenderlo. Por ejemplo, el viernes... Todos hemos visto brillar a Seeley, a Ennis, a Benzing. Digo tres y podría decir más. Después del ridículo del viernes, ha llegado la hora de reaccionar. Estoy hablando de baloncesto. Estoy hablando de dignidad.