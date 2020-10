Diego Ocampo: "Lo peor ha sido la falta de intensidad y la actitud"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Diego Ocampo, subrayó, tras la derrota contra el Unicaja (63-92), que lo peor del partido fue "la falta de intensidad y la actitud" de su equipo, que se había "dejado ir".

"Nos hemos rendido y hemos dejado de competir", añadió el preparador del conjunto aragonés, que resaltó que eso no lo va a permitir.

Ocampo señaló que el encuentro tuvo dos partes muy diferentes, una primera en la que, a pesar de la falta de acierto y las pérdidas, sus hombres compitieron bien y una segunda en la que faltó actitud.

"En el tercer cuarto la salida ha estado muy mal. Se puede fallar y perder balones, no estar acertado, pero lo que no podemos hacer es rendirnos. No nos lo podemos permitir, representamos a un club histórico", afirmó.

El preparador gallego dijo que se puede fallar, perder el balón, pero que lo que no se puede hacer es que el rival meta canastas y su defensor esté lejos, que no haya rebote, que no se corra o que no exista la capacidad de correr para desmarcarse.

"Eso, desde mi punto de vista, es rendirse y no lo podemos permitir. Yo no lo voy a permitir y el que no haga esto no podrá jugar en este equipo. Lo primero que hay que hacer en un equipo es trabajar al máximo y hoy no lo hemos hecho y debemos reflexionar y reaccionar", insistió.