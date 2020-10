Rupnik, en su presentación con el  Casademont: "El equipo tiene mucho margen de mejora" 

Luka Rupnik, que este viernes ha sido presentado como jugador del Casademont Zaragoza, ha destacado que, por lo que ha visto de su nuevo equipo, tiene "mucho margen de mejora".

"He visto mucha alegría y positivismo en el vestuario. Es un grupo que quiere mejorar", ha añadido Rupnik en rueda de prensa.

El base esloveno, que ya debutó con el equipo maño en el partido del pasado miércoles contra el conjunto polaco del Pszczólka Start Lublin, ha indicado que llega para lo que le necesite su entrenador pero que quiere estar en la pista el mayor tiempo posible.

"Estoy muy contento, con muchas ganas e ilusión y preparado. Me siento bien, con confianza y creo que tenemos un buen equipo que puede hacer buenas cosas esta temporada", ha apuntado.

El internacional esloveno ha querido agradecer el recibimiento que ha tenido en la capital aragonesa por parte del club, cuerpo técnico y sus nuevos compañeros Zaragoza y ha calificado como "muy exigente" el inicio de su estancia ya que ha tenido que completar muchos entrenamientos para conocer los sistemas del equipo y a sus nuevo compañeros.

Rupnik ha destacado que en el partido de su debut en Lublin, en el que se impuso el conjunto maño con un triple sobre la bocina de D.J. Seeley, lo más importante fue la victoria.

"Ganar fuera en Europa es muy difícil. El equipo hizo un gran esfuerzo y ya miramos el partido contra el Valencia de este sábado", ha asegurado.

El nuevo base del conjunto zaragozano, que ha llegado para cubrir las bajas por lesión de Rasheed Sulaimon y Vit Krejci, cree que el Casademont Zaragoza cuenta con "muy buenos jugadores".

"Tengo que encontrar el 'feeling' porque solo llevo cinco días y tengo que reconocer que antes que buenos jugadores son buenos compañeros, buena gente y eso es lo más importante para tener un buen equipo y un buen grupo", ha valorado.

Luka Rupnik ha desvelado que tenía un par de ofertas de equipos de ACB, además de la del aragonés, pero que cuando vio la plantilla de éste pesó que había muy buen equipo.

Igualmente ha elogiado el comportamiento del también base Rodrigo San Miguel, que en cuanto se enteró de su fichaje se puso a su disposición para intentar ayudarle en lo que pudiera.

"A Rodrigo lo conozco porque jugué contra él hace dos años. Me mandó un mensaje diciendo que si necesitaba algo que se lo dijera. Es buen chico, me ayuda en cada entrenamiento con los sistemas y espero que tengamos una buena relación, al igual que con Javi García que es un jugador al que no conozco porque apenas hemos tenido tiempo para ello pero que tiene mucho futuro", ha apuntado.