Un Levitec Huesca en obras claudica ante el Real Murcia

El Levitec Huesca no ha podido regresar ocho meses después al Palacio de los Deportes y celebrar este reencuentro con un triunfo. Es todavía un equipo en obras en el que los defectos y las bajas pesan más que las virtudes. Hasta el punto de que un recién ascendido, el Real Murcia, ha salido victorioso sin dejar a los de David Gómez el mando en ningún momento (69-82). Sin Lafuente y a la espera de Will Butler, los peñistas apuntan, prometen pero todavía no cumplen. Ha comenzado con dos derrotas como consecuencia de una preparación repleta de obstáculos.

Los murcianos se han cobrado una primera ventaja (4-11) forjada con su mayor eficacia en el rebote y sembrando de dudas la conducción del juego peñista con el debutante David Cubillán al frente. El técnico David Gómez ha parado el reloj a los cinco minutos para ajustar piezas y, a falta de automatismos, se ha aferrado a las individualidades de Vilà o Carter. La pelea no se discute, pero los desajustes defensivos han pasado factura al Levitec en el primer cuarto con una desventaja súbita de 12 puntos (6-18). El cuadro pimentonero ha mandado debajo de los aros y liderado por Álex Fernández. Un parcial criminal que ha recortado Cubillán desde la línea de tiros libres y Urdiain con un triple para el 11-18.

NOTICIAS RELACIONADAS El Levitec Huesca busca la primera victoria a puerta cerrada y sin Lafuente

Los murcianos, con Robinson desatado, se han repuesto rápidamente y han vuelto a volar con el lanzamiento exterior y una mayor velocidad. Un triple sobre la bocina de Olin Carter III ha maquillado un tanto el primer periodo (16-27). El segundo se ha abierto con otro acierto visitante de los 6,75 metros y el Levitec Huesca no ha terminado de conectarse en el arranque para buscar la remontada. Lozoya ha sido otro jugador imposible de parar y el Real Murcia ha podido administrar su ventaja (20-36). Costaba un mundo cerrar el rebote y los oscenses se han reenganchado con dos triples consecutivos de Urdiain y Rosa (26-39).

Los triples han aliviado la poca pericia en la pintura, lastrados los peñistas por todos los condicionantes de la pretemporada, y Omogbo ha reducido la desventaja por debajo de los nueve puntos (35-44) con una fase en la que ha funcionado mejor la idea colectiva que preconiza David Gómez. Un parcial murciano de 0-7 antes del descanso ha impedido cualquier amago de alegría (35-51). La irregularidad ha cobrado un alto precio a los verdiblancos.

El Levitec ha mejorado el balance defensivo y la intensidad, pero le ha faltado trasladarlo a la obtención de más frutos. El Levitec ha pretendido atravesar su particular rubicón de los 10 puntos abajo, imposibilitado por la envergadura de la empresa y por un Real Murcia que en ningún caso ha dimitido del choque. Ha perseverado el conjunto local con un triple de Parejo (44-55) en un quiero y no puedo. Una mejoría, sobre todo defensiva, en la que lo negativo ha lastrado mucho lo positivo que ya tiene el cuadro verdiblanco (52-65).

Omogbo se ha agigantado en las dos pinturas para hacer creer a los de Gómez. Se aproximaba el objetivo y se volvía a alejar en la tendencia de toda la noche. Jacob Round ha bajado al fin de los diez (58-67) a cinco minutos del final y los murcianos, a los que no ha temblado el pulso, han respondido con un triple. Al límite de sus capacidades y con una rotación escasa, el Levitec ha claudicado con la certeza de que la mejoría y la recuperación de efectivos le harán muy competitivo en esta LEB Oro.