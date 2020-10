El Levitec Huesca busca la primera victoria a puerta cerrada y sin Lafuente

La pandemia que todo lo llena dejará vacío el Palacio de los Deportes para el estreno casero del Levitec Huesca, que este viernes recibe al recién ascendido Real Murcia (21.00). También merma las capacidades del equipo verdiblanco, que pierden al capitán y capital Jorge Lafuente después de haber mantenido contacto con otra persona que ha resultado positiva por covid-19. Sin el alero y todavía sin Will Butler para reforzar el juego interior, los oscenses quieren estrenar el casillero de victoria después de la honrosa derrota de Granada (89-75). El técnico David Gómez ha advertido de que los murcianos son mucho más de lo que señala su estrepitosa derrota inicial con el Tau Castelló por casi 30 puntos (58-86).

Gómez ha puesto orden a todas las ideas que revolotean alrededor de la actualidad del equipo. Sobre todo, para que no interfieran en la capacidad de los jugadores disponibles de sacar adelante un choque que presenta como noticia más feliz en las horas previas el alta del base David Cubillán una vez que el club dispone del tránsfer internacional. El madrileño concluye que, de momento, la suerte es esquiva con el Levitec. Ha puesto como ejemplo que Lafuente se perderá la cita “con cuatro test negativos y por cuarentena preventiva y el resto del equipo ha dado negativo. No hemos podido trabajar cinco para cinco y falta Will Butler”.

Los peñistas son “una semana más equipo pero no estamos todos. La situación sanitaria es la que es y se acepta pero Jorge significa mucho para nosotros y debe servir de motivación al equipo para ganar”. Tras una tumultuosa pretemporada que se sigue reflejando en la preparación para el curso ya en marcha se asume la condición incompleta del bloque, que ha de seguir “luchando contra todo. Tenemos que mandar el mensaje de que ganar aquí es complicado”. Se podrá ver a través de la aplicación LaLigaSports.tv.

David Gómez se se sigue refiriendo a los criterio cambiantes para albergar público en las instalaciones deportivas y preferiría una explicación directa de por qué no podrá acceder al Palacio después de las restricciones que han entrado en vigor en las últimas horas. “En Granada jugamos con 300 espectadores y aquí será a puerta cerrada. Esperamos sentir la energía del público. Le doy la mayor importancia y es un condicionante que ya tuvimos en la primera jornada. Hay 2.000 ó 3.000 personas que quieren venir a animarnos y no sucede lo mismo en todos los pabellones de la liga”, lamenta.

Tampoco Cubillán y Round están en plenitud, ya que “no llevan aún tres semanas con nosotros pero la competición lo cambia todo. Hemos de estar preparados para ganar y nos encontramos en en un 50 ó 60% de la construcción del equipo”. Gómez alaba las cualidades del base venezolano, a quien considera “una amenaza continua en el tiro exterior y pick and roll, con conocimiento del juego y experiencia. Si los bases son los líderes, David lo es aún más y su concurso es fundamental y trascendental en el partido”.

El Real Murcia es un club integrado en la estructura de la entidad futbolística y que presenta, de este modo, “un presupuesto serio. Álex Hernández (ex del Palma) es la pieza angular. El del Castelló pero es un partido irreal, tienen talento individual y verticalidad que les hacen peligrosos el día que están metidos. Lozoya y Norris han hecho muy buenos números en Plata; Norris, además, en Oro. Son jugadores físicamente poderosos y tenemos que estar duros”, ha advertido el preparador del Levitec Huesca.