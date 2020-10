La afición regresa al Príncipe Felipe

Siete meses después, el público regresó a las gradas del pabellón Príncipe Felipe. Lo hizo en el partido que enfrentó al Casademont Zaragoza Femenino con el Ciudad de la Laguna de Tenerife, que concluyó con la tercera derrota de las zaragozanas (61-80) en el curso actual. El duelo, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa –la máxima categoría nacional–, había sido aplazado el 27 de septiembre debido a los casos de coronavirus detectados en la plantilla aragonesa.

Una vez que el club realizó todas las gestiones pertinentes, y garantizó el escrupuloso cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad, los seguidores del Casademont Zaragoza pudieron asistir en directo de la actuación de su equipo, aunque con un aforo restringido a 300 espectadores –todos ellos abonados de la entidad–. Los aficionados que acudieron a la instalación tuvieron que ajustarse a unas condiciones generales, de obligada aplicación, como el uso permanente de mascarillas en el recinto, el respeto de la distancia mínima de seguridad y la necesidad de permanecer sentados en sus asientos durante el desarrollo del partido. Además, todos los asistentes se sometieron al correspondiente control de temperatura en los accesos del pabellón.

La afición tuvo una respuesta formidable. El pabellón registró 300 aficionados –incluidos algunos miembros de Inchas Lleons, la peña más representativa del club–, que es el límite máximo establecido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. En el caso de las ligas profesionales –Primera y Segunda División, en fútbol, y la ACB, en baloncesto–, la decisión de permitir o no el retorno del público a los partidos depende del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes. Por el contrario, las competencias recaen en las Comunidades Autónomas en el resto de las competiciones de ámbito estatal, las de carácter no profesional y, también, en los torneos continentales.

En este sentido, el Casademont ya ha presentado ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón –organismo competente para autorizar el acceso a los espectáculos deportivos correspondientes a los partidos de la Liga Femenina Endesa y de la Champions League– la solicitud para poder incrementar ese aforo de 300 espectadores permitido actualmente en el pabellón Príncipe Felipe. La entidad que preside Reynaldo Benito está ahora a la espera de la correspondiente resolución.

Los seguidores que asistieron este jueves al pabellón pasaron por taquilla, al precio único de 8 euros, tal y como había advertido ya el club aragonés el pasado mes de agosto, durante la presentación de la campaña de abonados para el curso 2020-21. Entonces se dividió el abono en dos tramos diferentes: el abono 2020 y el abono 2021. El primero de ellos contempla los encuentros previstos en el calendario hasta el 31 de diciembre; mientras que el abono de 2021 incluye los partidos desde el 1 de enero hasta el término de la fase regular de cada una de las competiciones (Liga Endesa, Liga Femenina y Champions League). El club ya explicó entonces que mientras no estuviera permitida la asistencia de todos los abonados, no activaría el Abono 2020 y, por lo tanto, no se pagaría cantidad alguna por los partidos incluidos hasta el 31 de diciembre. En este supuesto, el Casademont sacaría a la venta entradas para cada uno de estos partidos con aforo limitado, tal y como hizo este jueves.

En el pabellón Príncipe Felipe, el último partido con público se remontaba al pasado 4 de marzo, cuando el Casademont Zaragoza se midió con el Lietkabelis lituano en los octavos de final de la

Derrota rojillas

Sobre la cancha este jueves, el Casademont Femenino encajó su tercera derrota de la temporada, en un partido gobernado por la visitante Atkinson (18 puntos, 7 rebotes y 28 créditos de valoración). El Ciudad de La Laguna se distanció en los últimos minutos del primer acto y después supo mantener holgadas rentas en el marcador.

Ficha:

Csademont femenino61

Ciudad de La Laguna80

Casademont Zaragoza: Nicholls (11), Wurt (18), Gatling (13), Vanloo (4) y Sangare (4) -quinteto inicial-. Gorecki (3), Ayuso (5), Omerbasic, Zoe Hernández y Handy (3).

Ciudad de La Laguna: Atkinson (19), Nogic (18), Imovbioh (4), Taylor (15) y Ocete (1) -quinteto inicial-. Loyd (9), Montenegro (2), Laura Herrera (7), Nauwelaers (3), Vivas, Bettencourt (2) y Kostourkova.

Parciales: 18-27, 14-14, 19-17 y 10-22.

Árbitros: Mas Cagide y Carrera Rodevall.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa, que fue aplazado el 27 de septiembre debido a los casos de coronavirus en la plantilla aragonesa.