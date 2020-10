La afición vuelve este jueves al Príncipe Felipe para apoyar al Casademont Femenino

El Casademont Zaragoza femenino disfrutará del apoyo de su afición en el partido que le enfrenta este jueves al Ciudad de La Laguna de Tenerife en el pabellón Príncipe Felipe (20.00). Las gradas del coliseo aragonés contarán por primera vez esta temporada con un aforo de 300 espectadores, tras varios meses sin que la ‘marea roja’ haya acudir a su templo a disfrutar con su equipo.

El Casademont Zaragoza sacará, a partir de las 14.00 horas, la venta de entradas para el partido frente a Ciudad de La Laguna Tenerife. Un cupo, exclusivamente para abonados del club, correspondiente al máximo establecido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, a un precio único de 8 euros, por el que disfrutar del partido aplazado de la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa.

Este procedimiento corresponde a lo expuesto ya en la Campaña de Abonados del club: “En el caso de que las Autoridades permitan el acceso al pabellón en un porcentaje que no haga posible la asistencia de todos nuestros abonados no se activará el ‘Abono 2020’ y, por tanto, no se pagará cantidad alguna por los partidos incluidos en el ‘Abono 2020’. En este supuesto Casademont Zaragoza sacará a la venta entradas para cada uno de estos partidos con aforo limitado. Únicamente podrán acceder a la compra de entradas aquellos aficionados que hayan adquirido el ‘Abono 2021’”.

Por otro lado, el club ha presentado ya ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón (organismo competente para autorizar el acceso a los espectáculos deportivos correspondientes a los partidos de la Liga Femenina Endesa y de la Baskeball Champions League) la solicitud para poder incrementar ese aforo permitido, estando a la espera de la correspondiente resolución.

Actualmente, y según lo dispuesto en la Orden SAN/885/2020 de 15 de septiembre, los partidos de Liga Femenina y Basketball Champions League de nuestros equipos, solo tienen autorización para un acceso máximo de 300 espectadores. Sea como fuere, esta noche y aunque sea parcialmente, la ‘marea roja’ volverá a comenzará a dejarse sentir en las gradas del pabellón Príncipe Felipe esta temporada 2020-2021.