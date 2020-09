"En seis meses en Venezuela no anduve ni 200 metros por la calle"

A sus 31 años llega al banquillo del Levitec Huesca, el Peñas. Aunque cada vez es más habitual que haya entrenadores jóvenes en ligas como la LEB Oro, la segunda división del baloncesto nacional, no deja de sorprender.

Cuando eres entrenador y te dan la oportunidad de dirigir un equipo es porque quien te ha llamado considera que tienes la experiencia y la valía suficientes. Empecé con quince años, es decir que mi trayectoria como técnico es de 16. Lo que hay que valorar es el proyecto y lo que se quiere hacer, no la edad. Esta temporada no voy a tener ningún jugador más veterano que yo, pero nunca he tenido problemas con ellos. El respeto te lo ganas día a día con el trato.

Iba para periodista, pero lo dejó por la pizarra y el silbato.

Más bien hice un paréntesis. Durante dos años trabajé en la redacción de un periódico y el dejar de entrenar se me hizo muy duro. Me di cuenta de que el periodismo me gustaba, pero que lo que amaba era el baloncesto.

¿Qué es ser entrenador?

Es ser líder, sociólogo, investigador, analista, psicólogo... Entrenar engloba las facetas que tienen que ver con el desarrollo del comportamiento humano. Tienes que entender la vida de tus jugadores y la tuya. Hay que conjugar diferentes caracteres y resolver múltiples problemas, lo que te obliga a sacar lo mejor de ti mismo.

Su primera gran experiencia profesional fue en Venezuela.

Fue la primera y hasta el momento la mejor. Con 25 años, me llamó Luis Guil, exentrenador del actual Casademont, y me dijo si quería ser su asistente en el Bucaneros de La Guaira. No lo dudé.

¿Qué se encontró allí?

En Venezuela hay una dictadura, la gente tiene miedo a expresar sus opiniones y la inseguridad es palpable. En seis meses no anduve por la calle más de doscientos metros porque te puede pasar de todo. Tenía un chófer que me llevaba hasta la puerta del entrenamiento o del restaurante, y con el autobús del equipo pasaba lo mismo, te dejaba en el lugar exacto. Socialmente es un choque porque vives en una realidad paralela muy distinta a la del venezolano medio. Es el país más bonito en el que he estado y es una pena que haya pasado de ser el más próspero de Latinoamérica a uno de los más pobres.

Y de Venezuela, a Dinamarca.

La acogida fue bastante más fría. La gente es distante, pero respeta mucho al prójimo y te da independencia a la hora de trabajar.

Después, Bolivia y Alemania, con parada intermedia en Logroño.

En Bolivia entrené en Tarija, una ciudad donde hay quince clubes de baloncesto. La zona del país a la que pertenece limita con Argentina y allí he comido la mejor carne de mi vida. La experiencia fue corta, pero intensa. Humanamente me encontré con buenas personas, pero hay mucha falta de medios. De allí pasé a la LEB Oro como asistente de Genaro Díaz en el Clavijo y en las últimas dos temporadas he estado en Alemania, que es el lugar por donde creo que pasa el crecimiento del baloncesto. Es un país donde todo funciona. Tienen muy trabajado el marketing, al estilo de la NBA, y el público disfruta mucho en los pabellones. Estoy convencido de que volveré.

¿Qué le hizo entonces regresar a España?

Llegó una directiva nueva al club en el que estaba, el Löwen Braunschweig, que quería cambiarlo todo. Además, el momento en el que me encontraba era difícil, mis padres, que ya están bien, se habían contagiado de covid-19, especialmente mi padre, que estuvo grave. El Levitec se cruzó en mi camino y, aunque aún tenía contrato en Alemania, decidí volver. En Huesca me han dado la oportunidad de mi vida, porque supone entrenar en España donde se practica el mejor baloncesto de Europa. En el club hay hambre e ilusión por devolver al equipo a sus mejores años y en ese punto convergemos.