Jorge Lafuente: "Vuelvo al Peñas como un jugador más completo"

Como si se tratase del camino del héroe que recogen las mitologías, Jorge Lafuente ha regresado al hogar tras un periodo de aprendizaje de tres años que le ha hecho más fuerte. A los 29, aunque con la misma cara de niño con la que debutó, vuelve al Club Baloncesto Peñas convertido en la referencia del equipo que aún está por formarse. En un primer paso simbólico y estratégico, la entidad anunció la pasada semana su incorporación. Ha firmado un contrato por tres campañas que es más una declaración de eternidad: tras su paso por Alicante, Logroño y Pamplona aspira a terminar su carrera de verdiblanco para incorporarse después al organigrama.

Lafuente, acompañado por el presidente, Antonio Orús, y el director deportivo, David Gros, sabe que se espera de él un liderazgo que ya ejerció en la primera etapa reforzado por la experiencia. El alero ha sido claro en su presentación este martes: "Yo quería volver. Ellos me dejaron claro que era su intención y ha resultado muy fácil. Seguro que es para seguir aquí todos los años que me queden". Ha acumulado en este periodo fuera "lo que buscaba, y he echado de menos a los míos. Eso me va a dar un punto más si cabe".

Retorna un jugador que ha tenido que ser más líder de lo que fue en Huesca, con "más responsabilidad en el juego, lo que me ha ayudado a dar un paso adelante en lo deportivo y lo personal. Se trataba de salir de la zona de confort y vengo como un jugador más completo". Será un Jorge Lafuente con las facultades ya conocidas: carácter en la pista, implicación y exigencia a sus compañeros. A la espera de que se confirme la identidad del nuevo entrenador, muestra "toda su predisposición" a ejercer de guía a un equipo que será muy joven. "Con 21 y 22 años ya me tocó ser capitán y tengo el papel muy asumido", ha añadido.

El jugador oscenses se ve capaz de "aumentar la anotación o el rebote cuando el equipo lo necesite" y valora con optimismo "la ilusión, el aire fresco de un nuevo entrenador. No seremos el club con más presupuesto, base social y presupuesto. Tenemos que ser los de aquí, todos juntos, los que demos ese apoyo que el club necesita".

Otro de los aspectos que valora la entidad se refiere al formato de competición, con dos grupos, y que Lafuente ya ha manejado en su paso por la LEB Plata. El Peñas dará a conocer la identidad del nuevo técnico este jueves y también ultima la documentación con la que inscribirse en la temporada 2020/21 previo pago del canon y presentando el reglamentario aval.