Esta vez, al rey muerto (Porfirio Fisac) no le sucede el rey puesto. Todavía no hay sucesión clara ni, por supuesto, decidida en el banquillo del Casademont Zaragoza, que este miércoles perdió a quien ha sido su entrenador durante las dos últimas y brillantes temporadas.

Fisac se marcha al Herbalife Gran Canaria, que hizo oficial su incorporación. Firma por dos temporadas con el conjunto canario, más otra adicional. Desembarca en las Islas Afortunadas de la mano de Willy Villar, viejo conocido en Zaragoza, quien anteayer asumió la dirección deportiva de un club que está tratando de reorganizarse en todos los planos, en el institucional y también en el puramente deportivo.

Villar y Fisac asumen, en cierto modo, un reto cargado de notables incógnitas, entre otras razones porque el cabildo insular, su accionista mayoritario, quiere deshacerse este mismo verano de ese poder accionarial.

NOTICIAS RELACIONADAS El Herbalife Gran Canaria anuncia el fichaje de Porfirio Fisac como nuevo entrenador

Mientras tanto, en Zaragoza se abre un vacío en la dirección deportiva del primer equipo. No había plan b para una hipotética marcha de Porfirio Fisac. De hecho, en el club aragonés no se esperaba una situación como la presente y se contaba con que el técnico segoviano no ejercitara la cláusula de desenganche unilateral que figuraba en su contrato. Sin embargo, la ha hecho efectiva.

El resultado inevitable es que los principales ejecutivos del Casademont, encabezados por Pep Cargol, director deportivo, se encuentran ante una inesperada encomienda de verano: la búsqueda de un técnico que pueda dar adecuada prolongación a la labor de Fisac, trabajo, por otra parte, sobresaliente. Ha situado a la entidad aragonesa en los puestos punteros de la ACB durante dos ejercicios consecutivos. Por este motivo, Reynaldo Benito, presidente del club, y el propio Cargol tratan de aplicar una especie de principio de continuidad, por encima de nombres propios.

Sobre la mesa de despacho figura ahora mismo una terna de posibles candidatos: Francisco Redondo, segundo entrenador de Pablo Laso, en el Real Madrid; Joan Peñarroya, técnico del San Pablo Burgos, uno de los preparadores con más proyección del baloncesto español; y Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, otro valor en alza en el mundo de los banquillos. En principio, estos son los trazos principales acerca de por dónde ha comenzado a moverse el Casademont. Acaso tenga cierta ventaja Francisco Redondo, por tener un cercano conocimiento de los jugadores más jóvenes del Casademont, al ser seleccionar nacional sub-20.

En este contexto, Porfirio Fisac publicó este miércoles una carta de despedida de Zaragoza y su afición que se recogió en la página web oficial del club, Basket Zaragoza 2002. "Tras dos años maravillosos disfrutando a vuestro lado –afirma Fisac–, ha llegado el momento de separarnos. Y me gustaría agradecer en primer lugar a todo mi cuerpo técnico por la ayuda, el empuje y el trabajo realizado para hacer posible que nuestro Basket Zaragoza sea respetado y valorado en toda Europa. Muy especialmente a mis ‘cachirulos’ que habéis viajado conmigo durante estos dos años".