La Federación Española da por concluida la LEB Oro sin descensos

Se ha hecho de rogar, pero el Levitec Huesca ya puede dar por concluida la temporada en la Liga LEB Oro después de que este viernes se hayan avanzado en varias de las cuestiones que atañen a su cierre. La Federación Española de Baloncesto, a través de su Comisión Delegada, ha determinado que no se seguirá jugando la fase regular, que no habrá descensos y que cabe una vía para que dos clubes asciendan a la Liga Endesa. Además, tres equipos subirán de la LEB Plata, lo que puede ocasionar que la temporada 2020-21 cuente con hasta 19 participantes, uno más que ahora, puesto que no habrá descensos en la ACB .

Después de varias reuniones y de la recopilación de pareceres de las últimas semanas, la FEB ha resuelto que los tres conjuntos que en el momento de la suspensión del campeonato ocupaban los tres puestos de descenso (Marín Peixe Galego, Real Canoe y Oviedo) sigan compitiendo en la segunda categoría nacional. A ellos se sumará el Real Murcia como escuadra mejor clasificada de la Liga LEBLEB Plata. Quedarán por resolver los dos ascensos, si se producen, con Valladolid y Gipuzkoa como primer y segundo clasificado respectivamente.

Si existen garantías sanitarias de que la LEB Oro puede cerrarse ante del 30 de junio, a partir del 25 de mayo se jugaría una fase de ascenso. Si no, subirán directamente las escuadras citadas. Este es el planteamiento más sencillo; si puede jugarse, Valladolid y Gipuzkoa se medirán en un partido único y el que resulte con un mejor ‘basketaverage’ accederá a la ACB. En la primera vuelta, los pucelanos se impusieron por cuatro puntos, la renta a la que deberían dar la vuelta los vascos.

Los siguientes clasificados, del tercero al octavo, disputarían un partido para elegir los tres clasificados para la final a cuatro junto con el perdedor del partido entre el primero y el segundo. Los emparejamientos de la primera ronda serían el tercero clasificado (Basquet Coruña) con el octavo (Breogán), el cuarto (HLA Alicante) con el séptimo (B The Travel Brand Mallorca Palma) y el quinto (Palencia) vs el sexto clasificado (Melilla Baloncesto). El formato, con dos semifinales y la final designaría al segundo club ascendido.