Krejci se alista al 'draft' de la NBA

La cantera del Casademont Zaragoza sigue agregando pequeñas conquistas a su creciente producción y podría meter la cabeza en el próximo ‘draft’ de la NBA de la mano de Vit Krejci. El talentoso escolta checo de 19 años, según ha informado ESPN, se ha declarado elegible, alistándose así a la nómina de jugadores novatos que podrán ser seleccionados en el próximo draft, aun pendiente de fecha y de confirmación de si se celebra con normalidad o no tras las pandemia del coronavirus. Inicialmente, está programado para el 25 de junio en Nueva York.

Krejci lleva cinco años en Zaragoza y al comienzo de la temporada promocionó de forma estable al primer equipo, ganando así peso en la plantilla de Porfirio Fisac. No obstante, no es aún uno de los jugadores de peso en la rotación del técnico del equipo aragonés. Esto no ha impedido a sus agentes de representación en tantear ya su acceso al ‘draft’ y apuntarlo en la lista oficial, aunque aún tienen la posibilidad -al ser menor de 22 años- de dar marcha atrás, no presentarse finalmente y esperar a otra temporada.

Las predicciones, en este sentido, ubican al checo en la parte baja de la segunda ronda o incluso fuera de ella, por lo que esta maniobra de sus agentes cabe ubicarla en esa dirección precisamente. A los jugadores que saltan desde Europa al ‘draft’ raramente les compensa un contrato de primera ronda salvo si es de las primeras elecciones. La ‘rookie escale’ predetermina y fija de forma innegociable los salarios y duración en función del puesto en el que un jugador es seleccionado (a mejor draft, mejor contrato) en esa primera ronda. En cambio, los ‘picks’ de segunda ronda son más flexibles, más abiertos a una negociación. Y ahí es donde se enmarcaría el movimiento de Krejci: ser seleccionado en segunda ronda o incluso ser ‘undrafted’, es decir, no seleccionado en el draft, lo que le permitiría negociar de cara al futuro unas mejores condiciones económicas en la NBA.

A Krejci, por lo tanto, aún le aguarda un periodo en Zaragoza, donde se espera que a corto y medio plazo gane relevancia y confirme su progresión especialmente cuando Carlos Alocén se incorpore al Real Madrid. Este año, el checho promedia 3,2 puntos y 1,1 rebotes en Liga Endesa y ya ha debutado con la selección absoluta de la Republica Checa en las ventanas FIBA.