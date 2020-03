Así narramos el partido Lietkabelis - Casademont, cuarto a cuarto

Primer cuarto

El partido ha comenzado con los lituanos tomando la iniciativa y poniendo el 5-0 tras un triple de Sakic. Brussino de dos ha acercado a los zaragozanos y San Miguel ha sumado desde la línea de tres para poner el 9-5 en el marcador. Sakic ha vuelto a anotar un triple para agrandar la ventaja de los locales (12-5). Brussino volvió a anotar, esta vez de tres puntos y su triple fue respondido con otro por los lituanos para mantener la renta de siete puntos sobre el Casademont Zaragoza.El cuadro lituano ha continuado infalible desde la línea de tres y los zaragozanos no han podido frenar a los locales. Thompson ha sumado sus dos primeros puntos al recoger un rebote de Ennis, pero los de Porfirio Fisac no están consiguiendo completar buenas acciones defensivas y ha seguido concediendo triples para los lituanos, que en el primer parcial han convertido cinco de seis triples intentados. El acierto desde el perímetro está siendo muy alto por ambos equipos, pero este está pasando especial factura para los visitantes, que no están consiguiendo frenar a los lituanos. Hlinason ha sumado dos puntos desde la pintura y Benzing ha completado una buena acción defensiva. Alocén ha acercado a los suyos con un triple, pero este ha sido respondido con otro del Lietkabelis y tras el triple de Brussino el encuentro se ha marchado al segundo parcial con 31-25 en el marcador.

Más información El Casademont Zaragoza ya está en cuartos (88-90)

Segundo cuarto

El segundo parcial ha con el Lietkabelis volviendo a anotar desde el triple tras una buena circulación del balón y con el Casademont incapaz de frenar a los lituanos en el perímetro. Alocén y Radovic ya tienen dos faltas personales cada uno y el marcador refleja el 36-27 tras fallar Alocén una penetración. San Miguel ha anotado su segundo triple, pero el Lietkabelis ha vuelto a responder con otro para poner el 39-30. El equipo zaragozano ha completado dos buenas jugadas interiores que han culminado con canasta primero Radovic a pase de Thompson y después Brussino con asistencia del serbio.

No obstante, la defensa de los zaragozanos ha continuado siendo el gran punto flaco de estos primeros minutos y desde el triple el Lietkabelis está abriendo brecha en el marcador (46-36). Tras varios minutos de revisión de una falta de Krejci el partido se ha reanudado. Krejci ha anotado de dos y después Radovic ha convertido un triple para que Ennis acerque a los visitantes tras realizar una acción de robo y contrataque (50-43) a falta de tres minutos. Tras sendos triples el marcador refleja un 53-48 tras un robo de Benzing. Sakic ha sido el último en anotar antes del paso por vestuarios para poner el 54-48.

Tercer cuarto

El Casademont ha tratado de recortar la diferencia con el juego interior, pero los lituanos han seguido acertados. San Miguel y Thompson ya suman tres faltas cada uno. El Casademont ha arrancado el tercer parcial muy errático y cometiendo demasiadas faltas. El conjunto zaragozano ha conseguido mejorar sus números defensivos, pero ahora el problema está siendo de anotación. Ennis ha anotado un tiro libre para poner el 63-56. Sakic ha vuelto a aparecer desde la línea de triple para poner el +10 en el marcador. El parcial ha estado marcado por la poca anotación y a falta de dos minutos el luminoso refleja un 66-60 tras una buena penetración de Carlos Alocén.

Hlinason ha sacado una canasta de dentro y los zaragozanos se han situado a solo tres puntos tras un triple de Ennis. Brussino ha cometido una falta que le ha dado un 3+1 al conjunto lituano, pero después ha enmendado su error convirtiendo un triple. El Lietkabelis ha respondido con otra canasta desde el perímetro y Alocén ha anotado los últimos puntos del cuarto, también desde la línea del 6.25 para poner el 73-69 de cara al último cuarto.

Cuarto cuarto

Brussino ha continuado con su buen momento desde la línea de tres y ha acercado al Casademont a tan solo un punto, pero los zaragozanos han errado varios ataques y los lituanos han anotado desde la pintura para poner el 75-72. Brussino ha igualado desde el triple. El cuadro lituano ha sumado desde el tiro libre para poner el 77-75. Ennis ha fallado desde la línea de tres, pero después ha anotado con una penetración y ha asistido para que San Miguel anote su tercer triple y ponga por delante al equipo rojillo (77-80).

El Lietkabelis ha vuelto a igualar tras varios errores en ataque del equipo zaragozano. Ennis ha sumado de dos para volver a poner por delante a los visitantes y Thompson ha anotado uno de los tiros libres para poner al equipo tres por encima, pero los lituanos han anotado de tres para igualar el marcador (83-83). Thompson ha vuelto a anotar desde el libre para poner dos arriba a los rojillos. Thompson ha vuelto a anotar dos tiros libres y a falta de menos de un minuto los de Porfirio Fisac van dos puntos arriba en el luminoso (85-87). Brussino ha sumado dos puntos en un ataque crucial para que el Casademont Zaragoza tenga prácticamente un pie en los cuartos de final. Dimsa ha anotado de tres desde ocho metros para apretar aún más el marcador (88-89). Ennis ha sumado un punto desde el tiro libre y Seeley ha forzado una falta en ataque que ha decantado la balanza tras unos últimos momentos de gran tensión.