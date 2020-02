Así contamos el partido Unicaja Málaga- Casademont Zaragoza, por cuartos

Primer cuarto

El partido ha comenzado con Casademont teniendo la primera posesión y Seeley ha abierto el marcador con una gran acción individual bajo la canasta. Desde el libre ha igualado Thompson. San Miguel ha vuelto a poner por delante a los rojillos con una buena penetración. El equipo zaragozano ha tenido un buen arranque basado en su sólida defensa y en el dominio del rebote. Seeley ha puesto el 2-6 desde el libre. Hlinason ha completado un par de buenas acciones cerrando el rebote, para después anotar desde la pintura. San Miguel ha transformado un triple para poner el 5-10. Seeley ha vuelto a anotar y Brussino ha llevado a cabo un buen contrataque para anotar de dos y poner el 12-16. Josh Adams ha acercado al equipo malagueño a falta de minuto y medio (16-18). Unicaja ha comenzado entonces a acercarse mediante el rebote ofensivo, pero Seeley ha puesto el 18-23 con un triple.

Unicaja-Casademont Zaragoza ACB Photo

Segundo cuarto

El segundo asalto ha arrancado con Unicaja acercándose en el marcador con un triple de Díaz. Seeley ha vuelto a poner tierra de por medio con un 3+1 y el escolta norteamericano ya suma 13 puntos. El equipo malagueño ha apretado el acelerador para darle la vuelta al marcador tras un robo sobre Seeley de Alberto Díaz, que completando un 2+1 (33-31). Seeley ha vuelto a completar un triple y ya suma 18 puntos de los 36 del equipo. Fran Vázquez ha completado unos buenos minutos y ha anotado de tres. Unicaja no ha tirado la toalla y se ha mantenido siempre cerca en el marcador y a falta de tres minutos y medio el marcador refleja el 37-39 con máxima igualdad. El partido ha continuado muy igualado hacia el final del cuarto y el Casademont ha comenzado a precipitarse desde el triple (39-42). Benzing ha anotado desde el triple para alargar la distancia, pero Thompson ha continuado siendo importante en la anotación malagueña. Vázquez desde la línea de tiro libre ha puesto el 41-48 tras la autocanasta de Guerrero en el rebote del segundo tiro libre.

Unicaja-Casademont Zaragoza ACB Photo

Tercer cuarto

El tercer asalto ha comenzado con el Casademont poniendo la máxima diferencia (41-50). La anotación se ha visto algo atascada debido a que ambos equipos han tenido imprecisiones. Hlinason ha vuelto a destacar en tareas defensivas y Ennis ha salido para dar descanso a un Seeley agotado con 20 puntos en su haber. El conjunto zaragozano ha estado demasiado precipitado en ataque y lo ha pagado concediendo canastas fáciles para Unicaja, que con un triple de Toupane ha puesto el 53-54. Brizuela ha anotado sus primeros puntos para darle la vuelta al marcador, aunque Benzing ha sumado desde el triple para poner el 55-57. Tras varias canastas Ennis ha puesto el 59-61 tras una buena penetración. Brizuela ha vuelto a anotar y suma siete puntos en este tercer asalto, demostrando su calidad y sus buenos números en ataque. A falta de minuto y medio el Unicaja ha empezado a mostrarse especialmente inspirado y ha alcanzado su máxima diferencia hasta el momento (69-63).

Unicaja-Casademont Zaragoza ABC PHOTO

Cuarto cuarto

El Unicaja ha comenzado el definitivo asalto continuando con su buen hacer en defensa y haciendo daño en ataque al Casademont. Ennis desde el libre ha acercado algo a los rojillos (74-68). Seeley ha parecido dar algo de luz al equipo en ataque, pero en defensa los rebotes (20 ofensivos del Unicaja hasta este momento) han sido los causantes de que el conjunto zaragozano no haya podido acercarse en el marcador. El Unicaja ha seguido realizando buenas acciones y Benzing ha puesto el 83-77 con un triple para que después Seeley volviera a ponerle picante al encuentro con otro gran lanzamiento desde la línea de 6.75. Radovic ha situado de nuevo a un punto al Casademont, pero Alberto Díaz con un triple ha puesto el 86-82. Unicaja ha continuado moviendo el balón con mucha agilidad, pero no ha podido finiquitar el encuentro y los minutos finales se han visto marcados por dos conjuntos muy erráticos en acciones ofensivas. El 88-84 ha seguido en el marcador durante varios minutos y Brussino ha regalado una posesión vital para las opciones del conjunto zaragozano. Los robos y los rebotes han condenado al Casademont. San Miguel ha podido meter de nuevo al Casademont en el encuentro, pero no ha estado acertado y el conjunto malagueño vencía 90-86 a falta de cuatro segundos.