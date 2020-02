El Levitec Huesca, a resurgir en la cancha del colista

Se resiste la primera victoria de 2020 para el Levitec Huesca, que en lo que va de año ha acumulado seis derrotas y se acerca temerariamente a los puestos de descenso. Una trayectoria que urge revertir y que lleva este sábado a los verdiblancos a la cancha del colista, el Marín Ence Peixe Galego (20.00). En este contexto, y pese al mal momento, los oscenses son favoritos aunque recelan de un equipo al que superaron por 22 puntos en la primera vuelta (93-71). El técnico, Guillermo Arenas, espera que el trabajo acumulado devuelva a los peñistas a su mejor versión.

“Es muy importante que salga lo que ensayamos en los entrenamiento y mantener las sensaciones en los 40 minutos de un partido”, espera el asturiano. Tras la ajustada derrota en La Coruña (70-64), Arenas celebra “haber sido más consistentes ante un rival con buenos anotadores. Es una nota positiva y mantuvimos la defensa. Pudimos estar en el partido hasta el final y no ha de ser un momento puntual sino mantenerse todo el curso”. Otro aspecto a explotar es “una mayor efectividad” en el aro.

Ante todo, el Levitec recela de la teórica facilidad que pueda dar el Marín. “Hay que respetar a todos. Han ganado al Granada en casa, lo que es un aspecto a tener en cuenta para no relajarnos. Contra nosotros tuvieron una anotación alta y una defensa agresiva en la primera parte, cuando se pusieron 12 puntos arriba”, recuerda Arenas. Se trata de un partido “vital” que “no va a ser fácil, es en su pista y no sienten presión porque no tienen nada que perder. Eso aumenta la dificultad”.

Así, se trata de romper la dinámica demostrando desde el primer cuarto que se va a por el encuentro, “una de las mejores sensaciones que puede tener el equipo en este y en todos los partidos”. Los peñistas regresan a tierras gallegas por segunda jornada consecutiva y la siguiente recibirán al penúltimo, el Real Canoe, en el Palacio de los Deportes. “Necesitamos llegar a esta cita con las ideas muy claras y poder ejecutarlas. Debemos arriesgar más en llegar bien al duelo que en medir la condición física”, anuncia el entrenador.

El objetivo de la permanencia no indica el apelativo de final, pero Arenas tiene claro que “es muy importante y hay que sacarlo adelante para meternos de nuevo en una dinámica positiva, sobre todo mental, y los jugadores han de sacar su carácter”. Los problemas físicos de los bases, Fran Cárdenas y Dani García, han pasado factura y el primero estará disponible; “no está al cien por cien pero puede disputar el choque. Esperemos que esté al máximo de su rendimiento”. García se encuentra cada día mejor a la espera de que vuelva al trabajo en unas semanas.