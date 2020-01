El mundo llora y homenajea a Kobe Bryant

"En las que fueron sus palabras: 'Los héroes van y vienen, las leyendas son para siempre'". La frase de Kobe Bryant la rememoró, "profundamente afectado" por la muerte de "uno de los más grandes" del baloncesto y de su hija de 13 años, Nikola Mirotic, la estrella del Barcelona, un equipo muy ligado al mítico jugador que este lunes guardó un emotivo minuto de silencio en su memoria. También la plantilla del Real Madrid de fútbol dedicó a Kobe Bryant un minuto de silencio antes de su entrenamiento, con un homenaje especial de Sergio Ramos, capitán del equipo blanco y de la selección española, que saltó al césped de Valdebebas con una camiseta de Estados Unidos con el número '10' que lució el astro de Filadelfia con el equipo de su país.

Los Dallas Mavericks, por su parte, han anunciado que retirarán el dorsal 24 como homenaje al exjugador de baloncesto. "Te echaremos mucho de menos, leyenda. Nadie en los Mavericks volverá a usar el 24", señaló la franquicia texana en sus redes sociales junto a una foto del jugador con la frase 'Las leyendas nunca mueren. Descansad en paz, Kobe y Gianna Bryant'.

En Nueva York, viajeros del metro han realizado este lunes un homenaje espontáneo a la estrella de Los Angeles Lakers, al cambiar con un cartel hecho a mano el nombre de la estación de 42 St. Bryant Park por "Kobe Bryant Park".

El cartel ha sobrepuesto el nombre de "Kobe" justo donde antes se leía "42 St." y a lo largo de la mañana numerosos viajeros de la línea 7 del subterráneo neoyorquino, que conecta los barrios de Flushing (Queens) y con Hudson Yards (Manhattan), han podido ser testigos del tributo.

A pesar del ajetreo habitual, tanto ciudadanos de Nueva York como turistas paraban unos segundos para realizar una foto o un vídeo del cartel y guardar un recuerdo.

A través de redes sociales, algunas personas pedían al Ayuntamiento de la ciudad y al consorcio de transportes que considerasen hacer el cambio permanente. "Simplemente renombrad toda la estación y el parque", decía un usuario del metro a través de Twitter.

Una dimensión que trasciende el mundo del baloncesto

Son ejemplos de que la dimesión de Kobe Bryant trasciende el mundo del baloncesto. La conmoción que ha provocado su trágica muerte a los 41 años ha alcanzado todo tipo de ámbitos, como icono global que era el exjugador de los Lakers, con reacciones y muestras de condolencia del deporte, la política o la cultura. Así ocurrió también la madrugada del lunes durante la gala de los Grammy, marcados por el luto, precisamente en el Staples Center de Los Ángeles, donde Kobe forjó una carrera memorable. Durante la noche de los Grammy dedicados al legendario Kobe Bryant las camisetas con los números '8' y '24' con las que marcó una época en la NBA y se erigió como uno de los mejores de la historia y el rostro del malogrado jugador, durante la actuación de la anfitriona Alicia Keys, iluminaron entre lágrimas las pantallas del pabellón donde se entregaron los premios de la música.

En su estadio, y en el de sus rivales.

A casi 8.000 kilómetros de distancia de Los Ángeles, después de que Nick Kirgios saltase a la pista de Melbourne ataviado con una camiseta de los Lakers antes de enfrentarse a Rafa Nadal, tras derrotar al australiano el jugador balear se puso una gorra negra de la franquicia angelina y también rindió tributo a Kobe. "Me he despertado esta mañana con esta terrible noticia. Estoy muy triste. Es uno de los más grandes deportistas de la historia y merece un aplauso. Tenemos un gran amigo en común, Pau Gasol, que ha jugado mucho con él. Pau me contó su espíritu de trabajo, de superación, de mejorar siempre y de querer siempre más. Fue una inspiración para todos. Sólo puedo desear que tanto él como su hija descansen en paz", proclamó Nadal.

En Washington, el exjugador de baloncesto fue homenajeado este lunes en el Senado del país durante la reanudación del juicio político al presidente de EE. UU., Donald Trump.

El capellán de la Cámara alta, Barry Black, inició la sexta jornada del 'impeachment', como se conoce en inglés al juicio político, con unas palabras dedicadas a la leyenda del baloncesto. "Mientras millones lloran la muerte de Kobe y Gianna Bryant y a aquellos que fallecieron con ellos, pensamos sobre la brevedad de la vida, la incertidumbre y el legado", dijo Black durante sus palabras de apertura de la sesión.

"Nos recuerda que todos tenemos un tiempo limitado en la Tierra para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos -agregó- Conforme este proceso de 'impeachment' se desarrolla, (Dios) da a nuestros senadores el deseo de aprovechar al máximo su tiempo en la Tierra. Enséñales cómo vivir, oh Dios, y llévalos por el camino de la honestidad".

Además, ciudadanos anónimos presentaron sus respetos al jugador fallecido en las inmediaciones del Staples Center, la sede de los Lakers en Los Angeles, así como en el legendario Madison Square Garden, en Nueva York, o en el lugar donde ocurrió la tragedia, en Calabasas, California, entre otros lugares. Son ejemplos de la admiración y el cariño del público hacia un deportista que se hizo querer dentro y fuera de la cancha.