El Levitec Huesca viaja a Granada para romper la racha negativa

No pudo ser en Alicante, tampoco ante el líder ni mucho menos contra Cáceres. Así es como se encuentra el Levitec Huesca, con tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas que le han impedido acercarse a los puestos de 'play off' por ahora. Los resultados no están siendo los esperados y el conjunto peñista viaja a Andalucía con el único objetivo de vencer este sábado al Coviran Granada en el Palacio de los Deportes de Granada (18.30).

La cuenta pendiente que mantienen los verdes es con sí mismos, pues el balance actual que acumula es de siete victorias y once derrotas tras sucumbir contra Cáceres Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, el técnico Guillermo Arenas ha hablado de una reacción necesaria para sacar los partidos adelante en una semana que "parece que estamos recuperando la normalidad". Ante la complicada situación que se vive, lógicamente "nos afecta a todos. No es un plato de buen gusto pero tenemos que ser realistas, queda mucha temporada todavía y creo que el equipo ha demostrado que sabe hacer las cosas bien".

En cuanto a la disponibilidad del plantel, Fran Cárdenas podría estar disponible para el encuentro si en las últimas horas no sufre ningún tipo de recaída. De cara a la segunda vuelta se antoja clave que todos puedan aportar el máximo a lo largo de las semanas. "Esperemos que para el partido pueda echarnos una mano", ha añadido el asturiano.

El Coviran Granada, "un rival complicado", tampoco vive su mejor momento tras encadenar un total de cinco derrotas. Sin embargo, Arenas ha asegurado que "es un equipo con mucha calidad, con una plantilla muy larga y dura. En su casa querrá volver a tener buenas sensaciones. Están peleando por salir de ahí. Tenemos que estar preparados porque no nos pueden sorprender. Tenemos la misma necesidad que ellos".

NOTICIAS RELACIONADAS El Peñas y la SD Huesca unen fuerzas para alcanzar objetivos comunes

En esta ocasión se miden dos de los equipos que mejor manejan el rebote. Por un lado el Levitec en cuanto al defensivo y por otro los granadinos respecto al ofensivo, a lo que el entrenador peñista ha definido como “muy importante” y “clave para ganar”. El partido de la primera vuelta concluyó con victoria local por la mínima (71-70), en la que el buen juego interior y el control de rebotes y segundas opciones fue fundamental para la consecución de la misma. De esta forma, el choque de este viernes se presenta con intenciones similares en buscar de vencer una vez por todas.

Sin embargo, tanto los parciales como la concentración se han convertido en el arma de doble filo para un Levitec en horas bajas, al que cualquier despiste le ha costado caro sea el rival que sea. "Los partidos que recibimos parciales son los que más nos cuestan o en los que menos hemos estado luego en el partido. Lo importante para nosotros es estar 40 minutos. Creo que el punto más clave es que estemos a lo largo de todo el partido y estemos al nivel que nos ponga el rival", a explicado Arenas en la previa. Mucho en juego para ambos equipos, que buscarán cortar una dinámica negativa imposible de alargar por sus intereses.