El Levitec corta en Alicante su buena racha

La falta de consistencia defensiva volvió a ser una losa para el Levitec Huesca en su desplazamiento a Alicante (91-70). Los oscenses, que vieron truncada su racha de dos victorias consecutivas, recibieron más de ochenta puntos por cuarta vez en sus últimos cinco partidos siendo así incapaces de seguir el ritmo a un rival que, a pesar de realizar trece tiros de campo menos que su oponente, se mostró mucho más acertado.

Ya el primer cuarto se cerró con un 25-15 que no auguraba nada bueno y al descanso la situación era de 51-34. Solo en el tercer acto los visitantes consiguieron maniatar a su oponente reduciendo las distancias y dejándolo en solo once puntos (62-53). Sin embargo, ya en los últimos diez minutos, el Alicante, un rival que sumaba las mismas victorias que los de Guillermo Arenas antes del encuentro, siete, no se dejó sorprender y volvió a distanciarse con un parcial de 29-17.

La derrota deja a los oscenses undécimos a un triunfo del ‘play off’ cuando resta una jornada para el final de la primera vuelta en la LEB Oro. El próximo viernes a las 21.00 llegará al Palacio de los Deportes el Valladolid, conjunto que se juega hoy el liderato con el Gipuzkoa.

Ficha técnica

HLA Alicante: Busquets (14), Ortega (7), Llompart (11), Fall (11) y Galán (14), -cinco inicial-, Pitts (13), Arcos, Onwenu (14), Schmidt (5) y Thiam (2).

Levitec Huesca: Cardenas (6), Carter (2), Dedovic (4), Skara (13) y Vucetic (7), -cinco inicial-, Grystak, Wintering (20), De Blas, Grabauskas (17), B. García y Tamayo (1).

Parciales: 25-15, 26-19, 11-19 y 29-17.

Árbitros: Muñoz, Carpallo y Marqueta. Sin eliminados.