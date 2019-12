La mejor primera vuelta del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza está completando un curso ilusionante, de ensueño, en la Liga ACB: alineado en la tercera posición de la tabla, el cuadro aragonés ya ha facturado 10 triunfos en el presente ejercicio, cuando todavía restan cuatro jornadas para alcanzar el ecuador de la competición regular. Se trata, de hecho, de la mejor primera vuelta de toda su historia. "Hay que felicitar a los jugadores por el trabajo que vienen haciendo desde el inicio de la temporada", explicó el preparador de los aragoneses, Porfirio Fisac, nada más consumarse la victoria del pasado domingo contra el Fuenlabrada.

El técnico, fiel a su carácter inconformista, no admite ni una sola distracción pese al exitoso recorrido de su equipo en el torneo doméstico: "Mi reto son las 12 victorias en la primera vuelta. Sería un reto muy bonito que, además, nunca he conseguido a lo largo de mi carrera. No podemos perder ese sentimiento de querer crecer, de seguir mejorando; no voy a permitir que nadie se acomode", añadió Fisac.

El Casademont ya ha igualado la mejor marca de su historia en la primera vuelta, que se remontaba a los 10 triunfos conquistados en las temporadas 2012-13 y 2014-15, aunque ahora lo ha hecho con cuatro partidos de antelación. Aún le aguardan los desplazamientos a Málaga (21 de diciembre) y Andorra (4 de enero), y los compromisos en casa frente al Baskonia (28 de diciembre) y al Tenerife (11 de enero), para batir sus propios registros.

Antes del ecuador de la temporada, el Casademont sólo había firmado 10 victorias en otras dos ocasiones. La primera fue en la temporada 2012-2013, cuando superó a Baskonia (88-75), Tenerife (65-85), Obradoiro (76-58), Estudiantes (68-83), Betis (86-55), Joventut de Badalona (77-57), Manresa (75-82), Unicaja de Málaga (82-64) y Gipuzkoa (81-74), para facturar su décimo triunfo contra el Fuenlabrada (79-74), en la decimosexta jornada de la competición.

Por entonces, el conjunto aragonés, dirigido por José Luis Abós, protagonizó un ejercicio extraordinario: al margen de su primera participación en la Copa del Rey, el cuadro zaragozano también accedió a los ‘play off’ por el título, donde derribó todas las previsiones al presentarse en las semifinales del torneo. Lo hizo tras imponerse en los cuartos de final al Valencia Basket, uno de los conjuntos más rutilantes del panorama continental. En la competición doméstica, el equipo de Abós finalizó tercero, superado únicamente por el Real Madrid y el Barcelona, lo que retrata la magnitud de la gesta.

El Casademont también contabilizó 10 victorias en la campaña 2014-15, con Joaquín Ruiz Lorente como entrenador, en una primera vuelta en la que batió a Tenerife (66-67), Fuenlabrada (67-69), UCAM Murcia (82-63), Bilbao Basket (71-82), Estudiantes (82-72), Obradoiro (82-74), Unicaja de Málaga (82-76), Baskonia (105-94), Manresa (57-73) y Gipuzkoa (61-76). El décimo triunfo se produjo en San Sebastián, en la decimoséptima jornada del campeonato, y conllevó la clasificación de los aragoneses para la Copa del Rey.

En la actualidad, tras doblegar el pasado domingo al Fuenlabrada (65-60), el Casademont permanece en la tercera posición de la tabla, a falta de cuatro partidos para el término de la primera vuelta. Únicamente el Real Madrid, con 11 triunfos conquistados, presenta mejores registros que los zaragozanos en el curso actual.

El cuadro aragonés no sólo tiene prácticamente garantizada su presencia en la próxima edición de la Copa, sino que, además, ahora aspira a hacerlo como cabeza de serie. Su situación es privilegiada, toda vez que acumula tres victorias de ventaja con respecto al Valencia Basket, el quinto clasificado.

Primera vuelta

Temporada 2008-2009.

15º clasificado.

5 victorias y 11 derrotas.

Temporada 2010-2011.

14º clasificado.

7 victorias y 10 derrotas.

Temporada 2011-2012.

11º clasificado.

8 victorias y 9 derrotas.

Temporada 2012-2013.

6º clasificado.

10 victorias y 7 derrotas.

Temporada 2013-2014.

6º clasificado.

9 victorias y 8 derrotas.

Temporada 2014-2015.

8º clasificado.

10 victorias y 7 derrotas.

Temporada 2015-2016.

15º clasificado.

5 victorias y 12 derrotas.

Temporada 2016-2017.

12º clasificado.

6 victorias y 10 derrotas.

Temporada 2017-2018.

16º clasificado.

5 victorias y 12 derrotas.

Temporada 2018-2019.

10º clasificado.

8 victorias y 9 derrotas.

Temporada 2019-2020.

3º clasificado.

10 victorias y 3 derrotas.