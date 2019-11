Ennis: "Sabía que en Zaragoza me iban a recibir con los brazos abiertos"

Dylan Ennis, la última contratación del Casademont Zaragoza, fue presentado oficialmente este miércoles, en el pabellón Príncipe Felipe, como nuevo jugador de la plantilla aragonesa. Y el escolta, de 27 años, no disimuló su "entusiasmo" por regresar a la entidad zaragozana, donde ya actuó en la recta final del curso 2017-18. Entonces, el canadiense se incorporó al club, junto a Milko Bjelica, para reforzar al equipo en la recta final de la competición regular. Participó en los últimos seis partidos de la Liga Endesa y resultó determinante para que el equipo consumara la salvación: facturó 15 puntos por partido, además de aportar 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones de balón en los 27 minutos de media que permaneció sobre la pista.

"Ahora es muy distinto. Este equipo no me necesita", bromeó Ennis, quien hizo especial hincapié en la intachable trayectoria de los aragoneses en el curso actual. "En los partidos que he visto del Casademont, sobre todo me ha gustado la actitud del grupo, la química que existe en la plantilla, la generosidad de todos los jugadores", confesó el escolta, que también tuvo palabras para la afición: "Estoy muy agradecido por el cariño que me ha transmitido desde que se anunció mi vuelta. Tanto en las redes sociales como en el pabellón -Ennis presenció el partido del miércoles, ante el Dijon, en el palco del Príncipe Felipe-, he sentido el calor de los seguidores. Estoy muy contento", insistió el jugador.

El canadiense, que puede desempeñar las funciones de base y escolta, no mostró preferencia alguna sobre el papel a desempeñar. "Mi función es ayudar al equipo. En este sentido, haré lo que me pida el entrenador, lo que más beneficioso sea para el grupo. Quiero alargar la gran racha que está teniendo el Casademont", advirtió Ennis. En este aspecto, el cuadro aragonés ocupa la segunda posición de la tabla en la Liga Endesa, tras haber capturado el triunfo en seis de los primeros ocho partidos; mientras que contabiliza tres victorias y dos derrotas en la Champions League.

El canadiense inició el curso en las filas del AS Mónaco, con el que compitió hasta el pasado fin de semana. Con el conjunto monegasco, el escolta estaba promediando 7 tantos y 4 asistencias en la Liga francesa, y 11 puntos y 5 rebotes en la competición continental. Mientras, el pasado año facturó 14 puntos y 3 rebotes de media en la Liga Endesa con el Andorra, y 13 puntos y 4 rebotes en la Eurocup. "En cuanto me surgió la posibilidad de volver a Zaragoza, la verdad es que ni me lo pensé", confesó Ennis sobre su regreso. "Guardo muy buenos recuerdos de este club, y además la ACB es la mejor Liga de Europa. En mi anterior etapa estuve muy a gusto aquí, dentro y fuera de la pista. Sabía que en Zaragoza me iban a recibir con los brazos abiertos", subrayó el escolta.