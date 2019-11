El entrenador ayudante del Casademont Zaragoza, Sergio Lamúa, ha declarado que su rival de este miércoles en la Liga de Campeones, el Neptunas Klaipedas lituano, es un equipo "muy complicado" que tiene mucha mezcla de juventud y veteranía.

"Cuenta con jugadores jóvenes que tienen mucha energía como Sedekerskis, de selección nacional como Janavicius y con un buen base americano (Dorsey). Tienen un juego interior joven, con cuatros que se abren, un interior americano pequeño (André Williamson) pero que es muy rápido y dinámico. Tienen a un jugador como Galdikas con experiencia, duro. Cuentan en la línea exterior con Delininkaitis, de 37 años, con mucha experiencia y que ha jugado en la selección nacional además de ser un buen tirador", ha analizado.

El técnico del conjunto zaragozano considera que será un partido "difícil, difícil" porque el rival "sabe jugar muy buen baloncesto" y tiene "mucho arsenal dentro del equipo".

Lamúa opina que el Casademont Zaragoza lo que tiene que hacer es lo que hace siempre, intentar imponer su ritmo y su juego interior y las situaciones de bloqueo y continuación.

"Tenemos que seguir explotando nuestras armas e intentar imponer, sobre todo, nuestro ritmo de partido", ha destacado.

El preparador del conjunto 'rojillo' ha advertido del peligro que puede suponer pensar que como el Casademont cuenta con pívots más grandes es mejor que el equipo lituano en el juego interior.

"Estamos pensando que como somos más grandes somos mejores que ellos y esto no es así. Hay una ventaja en cuanto a centímetros pero ellos la tienen en cuanto a movilidad y rebote y no hay que olvidar que el trabajo de rebote con gente enfrente muy móvil es más complicado porque esa movilidad no te permite cerrar el rebote", ha avisado.

Lamúa ha desvelado que para este encuentro, además de la ya habitual baja del lituano Renaldas Seibutis, el equipo zaragozano tendrá también las de Fran Vázquez y Rodrigo San Miguel, ambos lesionados.

"Con cinco jugadores se puede ganar un partido y nuestra intención es competir siempre al máximo nivel. Son situaciones complicadas pero desde siempre no hemos puesto excusas. Lo complicado no es afrontar este partido sino los minutos que acumulamos en el resto de la gente, lo que nos preocupa de cara a futuro", ha subrayado.

Lamúa ha resaltado igualmente que lo que está haciendo el Casademont Zaragoza es "muy complicado de conseguir".

"Nos estamos acostumbrando a una dinámica que no es la normal o la que esperábamos todos. Estamos haciendo de lo excepcional algo habitual y debemos ser conscientes de ello porque habrá momentos en los que el equipo tendrá problemas. De momento está dando pasos en solidez, madurez y en saber jugar minutos finales y vamos a ver hasta donde nos llega", ha apostillado.