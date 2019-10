Triples solidarios contra el cáncer infantil

La ilusión de combinar su gran pasión, el baloncesto, con el ánimo de aportar un granito de arena para conseguir una sociedad mejor ha llevado al zaragozano Alberto Béjar a liarse la manta a la cabeza para organizar la que será una de las grandes citas solidarias del año en la capital aragonesa: el encuentro ‘Basket contra el cáncer’.

Al estilo del antiguo partido de las estrellas, Alberto -que triunfa desde hace un lustro en Youtube y otras redes sociales hablando sobre baloncesto- reunirá a exjugadores como el carismático Matías Lescano, jugadoras en activo y personajes conocidos de las sociedades aragonesa y española. ¿El objetivo? Reunir fondos contra el cáncer infantil y pasar una mañana agradable en familia. "Por el momento tenemos a varios confirmados, pero preferimos ir desvelándolos poco a poco. Vendrán humoristas, periodistas y youtubers relacionados con el deporte... e, incluso, algún actor. Uno de los primeros en aceptar ha sido Asier de la Iglesia, exjugador del Gipuzkoa Basket y el primer baloncestista profesional con esclerosis múltiple.

La organización de la velada lleva detrás una montaña de reuniones, reuniones y misivas. Todo para contar con el apoyo de empresas e instituciones. "El Ayuntamiento pone a nuestra disposición el pabellón Siglo XXI y Zaragoza Deporte Municipal nos facilitará el poder disponer de ambulancias y seguridad en el recinto. Basket Zaragoza, Mann Filter y la Federación Aragonesa de Baloncesto colaborarán de distintas maneras, de igual modo que Adidas, Basket World, Give&Go e Ibercaja, que se ha prestado a facilitar la venta de entradas (3 euros) a través de su plataforma".

La respuesta está siendo más que positiva, "aunque seguimos abiertos a todas aquellas empresas que quieran unirse de ahora en adelante", matiza el promotor. La recaudación se repartirá a partes iguales entre la asociación contra el cáncer infantil Aspanoa y la Asociación Española contra el Cáncer, que derivará el dinero a un proyecto oncológico para menores.

"Además, para quienes no puedan acudir al partido pero quieran participar y aportar su granito de arena, hay una cuenta disponible en nuestra página web (www.basketcontraelcancer.es) que funciona a modo de fila cero".

El basket como herramienta

El punto de partida de este primer ‘Basket contra el cáncer’ no es una experiencia personal. "No he perdido a nadie cercano por esta enfermedad, pero es un problema que considero importante y al que debemos plantar cara", indica.

El objetivo a corto plazo de Alberto es llenar las 2.700 localidades del Siglo XXI y cerrar una jornada redonda: "Que se vuelque toda la sociedad por un objetivo que merece la pena". Pero, con la vista puesta en horizontes más lejanos, el zaragozano cobija el sueño de convertir el baloncesto en una herramienta para mejorar el mundo. "Quiero que este partido solidario se repita cada año, que se convierta en un evento clásico de las navidades en la ciudad. Pero es solo un punto de partida. Mi intención, y espero poder cumplirla, es poner en marcha una fundación que tome el basket como herramienta para ayudar a la gente. Todavía debo darle forma a la idea, pero tengo claro que quiero ponerla en marcha", concluye este enamorado del deporte de la canasta.

Lescano y De la Iglesia, confirmados

La gran fiesta solidaria que se vivirá en la mañana del próximo domingo 22 de diciembre en el pabellón Siglo XXI (12.00) contará con distintos invitados de excepción. Si bien la lista completa se irá conociendo a lo largo de las próximas semanas, ya se van conociendo algunos de los nombres. El más conocido para la parroquia zaragozana será el argentino Matías Lescano. ‘El bicho’ tendrá la oportunidad de volver a conectar con una grada que le idolatró durante su etapa rojilla. El guipuzcoano Asier de la Iglesia, primer jugador profesional con esclerosis múltiples, ha expresado a través de sus redes sociales la ilusión que en él despierta ser uno de los convocados.