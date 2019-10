La Champions llega a Zaragoza

La Champions League llega a Zaragoza. Después de actuar en rodeo ajeno en las dos primeras jornadas, el Casademont afronta hoy su tercer compromiso continental (20.30, Aragón TV), en una cita de muy buen pronóstico para los aragoneses: se mide con el Falco Szombathely húngaro, el oponente más accesible de cuantos componen el Grupo D, y lo hace en un momento especialmente favorable.

De hecho, el cuadro de Porfirio Fisac acude al careo mientras completa el mejor inicio de su historia en la Liga ACB. Los zaragozanos se alinean en la segunda posición de la tabla en el torneo doméstico, con cinco triunfos conquistados en seis partidos, y en su actuación más reciente doblegaron al gigante Barcelona (89-83) tras un encuentro para enmarcar. El duelo ante los azulgranas, notable en todos los órdenes del juego, dejó engrandecida las figuras de Jonathan Barreiro y Carlos Alocén; y evidenció, al mismo tiempo, el talento, la personalidad y el inmenso potencial de los canteranos Vit Krejci y Javi García, al margen de la facilidad anotadora de jugadores como Seeley, Robin Benzing, Radovic y Nico Brussino, entre otros. El partido fue un homenaje al baloncesto.

En este escenario, el Casademont se estrena en la Champions ante su afición, en el pabellón Príncipe Felipe, en lo que será ya la tercera jornada del torneo. El cuadro aragonés inició su andadura continental con una contundente derrota en Alemania, frente al Telekom Bonn (85-71), pero se sobrepuso después con un triunfo de rango mayor: conquistó Estambul, tras imponerse al Besiktas (73-74), en un choque resuelto por la clarividencia ofensiva de DJ Seeley.

Enfrente estará el campeón de Hungría, el Falco Szombathely, que procede de la ronda previa. Se clasificó para la fase de grupos al superar al Oradea rumano y al Ventspils letón. Los magiares se presentan hoy en Zaragoza con el mismo balance que los aragoneses. Aunque debutaron en Europa con una derrota en la pista del JDA Dijon (87-68), la pasada semana elevaron sus prestaciones y superaron al PAOK de Salónica, en la segunda jornada (76-66), en un choque marcador por el acierto ofensivo de Zoltan Perl. El exjugador del Estudiantes aportó 23 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 29 créditos de valoración, y es uno de los jugadores más incisivos de la plantilla húngara (14,5 tantos, 6,5 rebotes, 4,5 asistencias y 19 de nota general por encuentro).

Al margen de Perl, el Falco Szombathely cuenta con otros dos referentes en ataque, Juvonte Reddic y Marko Filipovity, quienes vienen promediando 15 puntos y 4,5 rebotes en la competición continental. En la Liga húngara, el Falco ocupa la primera posición de la tabla, con cuatro triunfos en los cuatro partidos disputados, aunque igualado con el Pecs.

Un equipo, en cualquier caso, con muchos menos argumentos que el Casademont, y que no debería oponer excesiva resistencia en el feudo zaragozano. Fisac no podrá alinear a Renaldas Seibutis, que sigue recuperándose de sus problemas de espalda; mientras que Rodrigo San Miguel, que ya no jugó contra el Barcelona, será duda hasta el calentamiento por un golpe en el costado.