Las 7 claves de la victoria contra el Barça

A diferencia de su rival, Casademont no tuvo un jugador que superara los 15 puntos de valoración. Sin embargo, todos y cada uno de ellos sumaron. Lejos de individualidades, quedó demostrado anoche que el juego coral y en equipo es capaz de tumbar al de las más rutilantes estrellas. En el Barça solo funcionó la artillería interior Tomic (14 puntos), Mirotic (21) y Davies (21) -y eso que el rebote también fue una sangría-, mientras que el Casademont fue sólido en todas las facetas del juego (una vez consiguió evitar pérdidas tontas).

Lucha, garra y 'step back'

"No hay banquillo en mi equipo, tengo 13 titulares", dijo ayer Fisac a las cámaras de Movistar nada más acabar el encuentro. De hecho, DJ Seeley no salió al inicio de partido, pero estaba claro que su concurso iba a ser fundamental. Todos demostraron implicación y garra, si bien hay que destacar la valentía de Barreiro con un par de triples en los que se hizo hueco aprovechando el llamado 'step back' (que tan famoso ha hecho a Doncic) y Mirotic no supo defender.