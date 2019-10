El Levitec Huesca se reencuentra con la victoria a costa del colista

El Levitec Huesca ha regresado este viernes a la senda de la victoria a costa del último clasificado de la LEB Oro, Marín, con un marcador que no refleja las dificultades de los de Guillermo Arenas para solventar una cita más complicada de lo previsto pese al contundente 93-71. En la primera mitad, los locales han tenido que poner remedio a desventajas de hasta ocho puntos y hasta el tercer periodo, tradicionalmente negro, no se ha roto el partido. De la exigencia al paseo final han mediado no pocos trabajos para los verdiblancos, que gracias a una gran labor defensiva solo han encajado 26 puntos en la segunda parte.

La pareja compuesta por Skara y Grabauskas en el juego interior ha contado con un nuevo aliado, el canterano del Casademont Zaragoza Ander Urdiain, que se ha destapado con 14 puntos. El base Fran Cárdenas, cada vez más integrado tras su lesión, ha disputado 20 minutos de muchos quilates.

El 45-45 al descanso ha reflejado tanto la igualdad de los dos primeros periodos como lo costoso que ha resultado para los de Guillermo Arenas dar caza a un Marín que ha perdido sus cinco compromisos y se ha desinflado de manera fatal en los minutos en que los partidos se definen. El Levitec, en cambio, ha saboreado el tercer triunfo tras las derrotas con Gipuzkoa y Leyma Coruña.

El parcial de 0-4 de inicio se ha corregido por el duo dinámico, Grabauskas y un 2+1 de Skara. Pero se han evidenciado problemas para defender en la pintura a Doorson y Saunders solventados con el acierto del lituano y el control de los tiempos del croata. Con un triple visitante (9-14), Guillermo Arenas ha solicitado el primer tiempo muerto a los cinco minutos de encuentro. Las rentas no se han estrechado y los gallegos se han hecho con una diferencia máxima de nueve puntos (13-22).

La rémora de un tiro exterior que hacía aguas se ha paliado, al menos, en el final de este periodo. Once abajo, y con el caos adueñándose de los locales, Olin Carter III, Cárdenas y Skara ha acertado con tres triples para acercarse (24-26) al final del primer cuarto, parcial de 9-0 mediante. Vucetic ha empatado en el arranque del segundo entre el desacierto general (11-0) y Marín ha regresado al partido con cinco puntos consecutivos (26-34). Urdiain lo ha remediado con otro acierto desde los 6,75 y la mejoría en la presión ha provocado robos y reducido la desventaja a tres (33-36).

Otro triple, esta vez de Vucevic, ha precedido la igualada por medio de Grabauskas (38-38, minuto 16). El Levitec se ha agarrado al pívot serbio y con Berni García inspirado ha merodeado la remontada. Dedovic ha vuelto a igualar sin tiempo para más hasta el descanso, con triple marrado por el bosnio incluido (45-45). El partido, mucho más nivelado de lo previsto, se ha movido al ritmo de defensas imponiéndose a los ataques.

Skara, Vucetic y Urdiain han puesto al Levitec cuatro arriba (58-54), la máxima hasta ese momento, y el poso en defensa ha permitido la mejoría local. Tres contras seguidas, con Skara a su más alto nivel, han hecho saltar las alarmas en los gallegos (64-56). Ocho de diferencia. Con tanta igualdad, un mundo. El Levitec ha comenzado ha encontrarse más cómodo y a agarrar los 11 puntos de margen al final del tercer cuarto (70-59, 25-14 de parcial).

Un triple de Cárdenas y un dos más uno de Vucetic han estirado las diferencias a los 15 puntos (76-61). Por primera vez en toda la noche, Marín ha sentido que el partido se le escapaba. Los de Guillermo Arenas no han dado opciones a los gallegos y el partido se ha ido deslizando por una pendiente de solvencia para los de casa hasta agarrar el tercer triunfo de la temporada y el final del bache.

Ficha técnica

Levitec Huesca: Dani García (2), Tamayo (3), Dedovic (8), David Skara (21) y Grabauskas (16) -quinteto inicial-. También jugaron Grystak, Olin Carter III (9), Cárdenas (8), De Blas, Urdiain (14), Berni y Vucetic (12).

Marín Ence Peixe Galego: Doorson (9), Badmus (24), Noguerol, Díaz (6) y Hernández (18) -quinteto inicial-. También jugaron Saunders (10), Leron (4), Orellano y Seoane.

Parciales: 24-26, 21-19, 25-14 y 23-12.

Árbitros: Pagán Barón, Zamora Rodríguez e Iglesias Ambrosio. Excluido Díaz.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga LEB Oro disputado en el Palacio de los Deportes ante mil espectadores.