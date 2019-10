Fisac: "Murcia es un equipo que aúna físico, talento y juega con criterio"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha analizado al UCAM Murcia, rival de los aragoneses este sábado, y ha recalcado que se trata de un equipo que combina "talento, energía y físico" y que se caracteriza por jugar "con mucho criterio".

"Murcia es una de esas plantillas de la categoría que presenta una buena estructura en todas sus líneas, con jugadores que combinan físico, energía y talento, y que entre todos consiguen hacer las cosas con mucho criterio sobre la cancha. Sin duda es uno de los equipos que al final de la temporada estará ubicado en la parte media o alta de la clasificación", ha explicado el técnico este viernes en rueda de prensa.

En este sentido, el segoviano ha enumerado las principales amenazas que presenta la escuadra universitaria en sus puestos empezando por el de base, con Emmanuel Lecomte y Rafa Luz, dos directores de juego "de primer orden", junto a Askia Booker, uno de los jugadores "más determinantes".

En cuanto su juego exterior, Fisac ha subrayado el "poderío de rebote y empuje" que aportan Sadiel Rojas y Dino Radoncic, acompañado con un "gran tirador" como Edu Durán; y dos ala-pívots, Jarrell Edie y Dusan Dakota, que presentan "características diferentes" y suman "experiencia" al equipo.

Por último, en la parcela interior ha destacado a los pívots Kevin Tumba y Kyle Hunt, "dos hombres muy físicos y con carácter", ha apuntado.

En cuanto al Casademont Zaragoza, llega a esta cita después de cuajar un buen arranque liguero con dos victorias ante Herbalife Gran Canaria y Monbus Obradoiro, dos choques en los que los 'rojillos' han mostrado buenos trazos del "juego alegre y solidario" que pide el entrenador.

Apenas se han disputado dos jornadas de campeonato y las actuaciones del Casademont Zaragoza invitan al optimismo. No obstante, Porfirio Fisac ha recordado que los inicios de temporada son complicados porque "todos los equipos están muy igualados y hasta que no se alcanza la jornada 10 y 11 no están muy definidos los estados y los objetivos de cada contrincante para la temporada".

Por este motivo, el técnico del conjunto 'rojillo' ha reiterado la dificultad que tendrá el próximo compromiso en Murcia contra un equipo que está en "un buen momento, que tiene buenos jugadores y mucha calidad".

Por ello, considera que sus jugadores deben seguir "en la misma línea de trabajo" de cara a los próximos compromisos, conservando "el mismo grado de humildad" y, a partir de esta base, ver "hasta dónde se llega" porque ahora la prioridad es "seguir ganando en valores, en criterio y en que cada jugador siga creciendo".

En ese aspecto, Jonathan Barreiro es uno de esos alumnos que mejores notas están sacando en este comienzo de curso, sobre todo en la labor de ala-pívot, una materia que no es su especialidad.

"Estamos jugando un poco con esa dualidad de algunos jugadores para ocupar varias posiciones, y él (Barreiro) trabaja muy bien y estamos contentos. Son cosas que pueden suceder a lo largo del año y al final pueden ir jugando en un sitio u otro. Se está mostrando como un jugador que está creciendo cada día", ha reconocido el preparador segoviano.

También ha valorado el buen papel que están teniendo los más 'pequeños' del equipo, los canteranos Vit Krejci y Javier García, y les ha animado a que tengan "paciencia", que sigan "en la misma línea" de trabajo y constancia, y que afronten cada día de trabajo "como si fuera el último minuto de un partido".