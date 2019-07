El Basket Zaragoza confirma la baja de seis jugadores

El Basket Zaragoza ha confirmado este lunes que Johnny Berhanemeskel, Fabio Santana, Nacho Martín, Marc Martí, Bo McCalebb y Latavious Williams no continuarán en el equipo la próxima temporada. En el caso del escolta canadiense y del base canario, no continuarán en la disciplina del conjunto aragonés la próxima temporada, tras no hacerse efectiva la cláusula de prolongar sus respectivos contratos un curso más. De esta forma, ambos jugadores ponen fin a su etapa en Basket Zaragoza.

En la que ha sido su primera experiencia en la Liga Endesa, Johnny Berhanemeskel (1.88, 26 años) ha disputado los 39 encuentros del equipo, con unos promedios de 7.6 puntos, 1.4 rebotes y 1.4 asistencia en 17 minutos de juego. Pieza importante saliendo desde el banquillo, el exterior ha superado los dobles dígitos en valoración en once ocasiones, siendo su mejor encuentro la victoria en Lugo, con 22 puntos, 2 rebotes y 26 de valoración. Por su parte, Fabio Santana (1.89, 27 años) ha vivido su tercera campaña en la elite del baloncesto español, disputado 28 encuentros con medias de 2.4 puntos, 1 rebote y 1.5 asistencias en 9 minutos sobre el parqué. El de Las Palmas firmó su actuación más destacada en Málaga, gracias a 7 puntos, 4 asistencias y 14 de valoración en otros tantos minutos.

El fin de la vinculación de ambos jugadores se une a la de Nacho Martín, Marc Martí, Bo McCalebb y Latavious Williams que también finalizan contrato con Basket Zaragoza. Ante tal situación, y como parte indispensable de la brillante temporada firmada por el conjunto aragonés, alcanzando las semifinales por segunda vez en su historia, el club quiere "agradecerle a todos ellos su compromiso y la profesionalidad de la que han hecho gala durante el tiempo que han permanecido en la disciplina rojilla. Periodo en el que han demostrado una gran vinculación e identificación con la afición y los valores de la entidad. Además, el club les desea la mejor de las suertes tanto en su trayectoria profesional como en su vida personal, ratificando que Zaragoza siempre será su casa".

Por otro lado, la entidad aragonesa está tratando de conseguir la continuidad en el proyecto de Stan Okoye, un jugador con un gran cartel en el baloncesto europeo. Okoye ha sido una pieza indispensable en la sobresaliente temporada del equipo, promediando entre liga regular y 'play off', de 14,6 puntos, 4,8 rebotes y 13 de valoración con un 40,6% en el triple. Además, fue elegido en el mejor quinteto de la ACB.