Tecnyconta deja de ser el patrocinador de Basket Zaragoza

Tal y como se preveía, Basket Zaragoza ha perdido a su patrocinador principal. Tecnyconta, firma con la que había estado vinculado desde 2016, no prorrogará su contribución. Un hecho que se antojaba muy probable desde que el grupo Consolis, gigante europeo de la fabricación de hormigón, adquiriese Tecnyconta el pasado de diciembre. La búsqueda de un nuevo patrocinador es una de las tareas prioritarias. De esta forma, se añade una incertidumbre más en la complicada situación económica del club.

Así lo ha confirmado este martes el gerente del club, Predrag Savovic, en la presentación de la campaña de abonados 2019-2020. "Tecnyconta no sigue la próxima temporada. Quiero agradecer a Tecnyconta, y a toda la gente que está vinculada a la empresa, todos los años de apoyo. Ha sido una parte fundamental para este proyecto en los momentos más duros. No es fácil mantener la vinculación con un equipo que estaba en una situación de pelear por la permanencia. Le deseamos todo lo mejor. Esto va a ser su casa para siempre", ha señalado Savovic. "A partir de ahora, el proyecto sigue. El presidente, Reynaldo Benito, y los consejeros están trabajando muy duro para que Basket Zaragoza se mantenga, y una de las vías es el patrocinio principal. Las puertas están abiertas, las conversaciones están abiertas, y esperemos que se produzcan noticias positivas", ha añadido.

Hay que recordar que el presupuesto de la entidad ha sufrido una importante reducción en las últimas temporadas. El club cerró el curso 2015-16 con un déficit de 600.000 euros debido, entre otros factores, a la disminución del número de abonados y al drástico recorte de las ayudas institucionales. La rebaja en 2015 de las subvenciones públicas, que además fue anunciada con el curso ya iniciado, se sumó a ajustes anteriores, porque el club aragonés ya había afrontado una merma del 40% en 2013, y del 33% en 2012. Pero el recorte fue mucho mayor después: si la DGA aportó 650.000 euros en 2015, la cantidad se redujo hasta los 140.000 euros en 2016.

Una situación que redunda en los medios para confeccionar la plantilla. Así, para el diseño de su plantel, el Basket Zaragoza ha destinado alrededor de 2 millones de euros en las tres últimas temporadas, cifras muy alejadas con respecto a cursos anteriores. De hecho, la plantilla más cara en la historia del club se remonta a la campaña 2008-09, la primera en la máxima competición nacional, cuando el gasto se disparó hasta los 3.518.760,80 euros. Después se sitúa el ejercicio 2010-11, con un desembolso de 2.658.502,97 euros, y el curso 2013-14, el más exitoso de la historia, con un coste de 2.589.111 euros. Entonces, el cuadro aragonés finalizó la Liga en la tercera posición. Un año antes, el pago a la plantilla había sido de 2.172.915 euros, y de unos 2 millones en el resto de las temporadas en la Liga ACB.

Con estas precarias finanzas, no es de extrañar la llamada de socorro que lanzó el presidente Reynaldo Benito el pasado enero. "Esto no es viable", se sinceró en una entrevista a la Cadena Ser. "No puedo garantizar la continuidad del club de aquí a cinco años", advirtió el máximo responsable de la entidad, que no ocultó su "sentimiento de impotencia" por la falta de ayudas para sostener el proyecto.