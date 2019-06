Basket Zaragoza sube los abonos en la temporada del regreso a Europa

Todo está reflejado en la imagen con el lema ‘Zaragoza in back’. La afición cobra protagonismo dentro de un mapa de Europa, el escenario al que el equipo estrella de baloncesto de la capital regresa. Es el grito de guerra del club para la campaña 2019/2020. "Sí, ‘Zaragoza ha vuelto’ a ser un equipo competitivo, que se siente unido por la afición. ‘Zaragoza is really back’: Basket Zaragoza vuelve a poner el nombre de la ciudad en un torneo internacional y que visitará históricos equipos de este deporte. Juntos estamos en ACB, juntos estamos en Europa, en la Champions League, y juntos vamos a seguir construyendo y creciendo este proyecto".

Con especial fervor ha presentado el gerente de Basket Zaragoza, Predrag Savovic, este martes la campaña de abonados 2019/20, un clásico que da el pistoletazo de salida a una nuevo curso. La entidad que preside Reynaldo Benito ha centrado el foco en esa maravillosa marea roja que alimenta la pasión por un deporte y un equipo, que le ha correspondido con un cuarto puesto en la Liga Endesa y el regreso a un campeonato creado por la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) y la ULEB (Unión de Ligas Europeas de Baloncesto) en 2016. El gerente también ha oficializado que Tecnyconta deja de ser patrocinador del club y que, a partir de ahora, el equipo se llamará en las pistas Basket Zaragoza hasta que se encuentre un nuevo mecenas.

El público va a disfrutar de un doble espectáculo, aunque el programa se acompaña con una "subida relativa" del precio de los carnés, que supone cerca del 10% respecto al curso pasado. De esta manera, los precios oscilan entre los 770 euros de la grada VIP hasta los 160 del fondo anillo 2. La principal novedad es el descuento de la grada joven, para personas entre los 17 y los 26 años, que pasa de 230 a 120 euros. "El curso pasado experimentamos una inicial bajada de un 8% que después del arranque y de los buenos resultados, a mitad de temporada, recuperamos. Ahora esperemos que más gente disfrute con nosotros y hacemos un llamamiento a la gente para que venga. Nos comprometemos a seguir trabajando duro y seguir con la racha", ha resaltado Savovic.

El abono incluye un total de 29 partidos en el pabellón Príncipe Felipe, entre las fases regulares de la Liga Endesa y de la BCL (Basketball Champions League), en el que se incluye el choque amistoso de presentación de la plantilla. Si lograse la clasificación para el 'play off' de la competición doméstica y al 'top 16' del torneo continental, esta suscripción también incluye el primer encuentro de esas rondas. A partir de ahí, los abonados disfrutarán de descuentos en las entradas para los enfrentamientos de semifinal y final de la ACB y el 'top 8' por el título europeo.

Por otro lado, desde el club también ofertan un 50 % de descuento para abonados infantiles (de entre 7 y 16 años), un 20 y 30 % en el segundo y tercer miembro respectivamente de la unidad familiar; un 20 % para personas mayores de 65 años; y un 20 % para las personas con una discapacidad superior al 33 %. La campaña arrancará el próximo 5 de julio y se puede efectuar el proceso de alta desde la web del club, y los carnés podrán recogerse del 10 al 14 de septiembre.