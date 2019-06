Llega el Torneo del Valle Escondido, la fiesta del baloncesto en el Valle de Benasque

Cerca de 1100 baloncestistas de entre ocho y diecisiete años, encuadrados en noventa equipos, participan desde este viernes en la gran fiesta del baloncesto base que tiene lugar en el Valle de Benasque, escenario de la disputa de una nueva edición del Torneo del Valle Escondido.

El que se ha consolidado como el torneo más concurrido de entre los organizados por los clubes deportivos en Aragón, llega a esta nueva convocatoria, la octava ya, apoyado en la colaboración de más de 130 voluntarios, certificando las novedades que marcaron las convocatorias de 2017 y 2018 y consolidado como un importante motor deportivo y (por el impacto turístico de los entre 2500 y 3000 visitantes que arrastra la convocatoria) económico de la Alta Ribagorza.

Más allá de las grandes cifras, entre las que destacan las trece pistas en que se van a disputar los partidos programados, las siete sedes en distintas localidades del Valle y los casi doscientos encuentros previstos, destaca la total implicación de un Valle de Benasque en el que muchos de sus pueblos tienen su cuota de participación en el evento, especialmente patente en las localidades de Benasque, Castejón de Sos, Villanova, Sesué, Chía y, de nuevo tras unos años de ausencia, Cerler como anfitrionas de los encuentros deportivos.

Manteniendo una apuesta por adecuar la consulta del desarrollo del torneo a las nuevas tecnologías, la organización ha puesto a disposición de los interesados una aplicación en el teléfono móvil para poder consultar los resultados de los distintos partidos programados. Los primeros de ellos se disputarán en la tarde del viernes como aperitivo a uno de las propuestas más vistosas del encuentro: la celebración del gran desfile de bienvenida a los equipos participantes que recorrerá las principales calles benasquesas antes de llegar al Pabellón Polideportivo municipal, escenario del encuentro de la mayor parte de los baloncestistas presentes este fin de semana en el Valle.

El grueso de la competición se desarrollará el sábado, jornada en la que también tendrá lugar la gran fiesta de confraternización durante una velada en la que se darán la mano baloncesto, baile y diversión. Jugadores de ambos sexos procedentes de Aragón, La Rioja, Cataluña, Cantabria, Valencia, País Vasco, Madrid o las Islas Baleares –en esta ocasión no vendrán formaciones del otro lado de los Pirineos ya que llegaron tarde a inscribirse y ya no había plazas disponibles- se aprestan a vivir la gran fiesta del baloncesto y a compartir su afición por este deporte con las numerosas actividades lúdicas, culturales y recreativas que ha programado la organización y las que se celebran estos días en la zona entre las que no podía faltar un torneo 3x3 para mayores de 35 años que, como novedad, presentará equipos mixtos que tendrán la obligación de tener siempre en cancha, al menos, a una integrante femenina.

Cabe recordar que la programación deportiva se complementa con una amplia oferta lúdica y cultural para jugadores y acompañantes y que el equipo organizador, el Basket Alta Ribagorza, continúa su colaboración con el proyecto 'Pulseras Candela' de ayuda a la investigación del cáncer infantil. El objetivo es vender buena parte de las numerosas pulseras solidarias que se han confeccionado en el Valle de Benasque durante el pasado invierno, muchas de ellas con los colores de los equipos que participan en el Torneo, para donar el importe recaudado a la Fundación San Juan de Dios que promueve esta iniciativa.