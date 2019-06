Uno de los aficionados del Tecnyconta Zaragoza que se desplazó al Palau Blaugrana para seguir el segundo partido de semifinales que enfrenta al conjunto rojillo con el Fútbol Club Barcelona, se llevó una sorpresa negativa cuando un miembro de la seguridad del club catalán le negó la posibilidad de acceder a su localidad con una camiseta del equipo zaragozano.

Este seguidor relató ante las cámaras lo sucedido: “Cuando estaba accediendo a mi localidad, me han dicho que me sacara la camiseta porque si no nos iban a reubicar, dando a entender que si no nos pondrían con los demás aficionados. Esto no se puede permitir".

⚠️⚠️ La seguridad del FC Barcelona ha obligado a un aficionado de Tecnyconta Zaragoza a que se quitase la camiseta de su equipo.



Estos son los motivos que le han dado ⬇️⬇️ pic.twitter.com/QtT74z4fF8 — Aragón Deporte (@ardeportes) 9 de junio de 2019

Un episodio que recuerda al acaecido la pasada temporada en la visita del Real Zaragoza al Reus, cuando se conminó a los aficionados zaragocistas a que no portaran los colores de su equipo, excepto en la zona restringida para ello.