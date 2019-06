Fisac: "Tenemos que transmitir la ilusión de Zaragoza y de todo Aragón"

Porfirio Fisac, un entrenador acostumbrado a impartir discursos motivadores durante la temporada, ha aprovechado este jueves el espacio de la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe para recordar a sus jugadores la importancia de las semifinales que arrancan este viernes ante el Barcelona Lassa. Para Fisac, el Tecnyconta representa esta semana mucho más allá de un club de baloncesto. Representa a Zaragoza y a Aragón. "Nosotros notamos la repercusión social que estamos teniendo. Es muy importante lo que estamos viviendo en esta ciudad ahora mismo. Si hasta ahora hemos sido transmisores de una grada, ahora tenemos que ser algo más. No nos vale solo con eso. Tenemos que ser transmisores de ilusión de una ciudad como Zaragoza y de una Comunidad como Aragón. Tenemos que intentar que ese talento que tenemos dentro lo demos al al cien por cien para ganar. Yo no quiero que vayan cómodos, quiero que los jugadores sientan que tienen una responsabilidad dentro con su baloncesto", ha asegurado con ambición el preparador segoviano.

Reconociendo la dificultad de la empresa, de enfrentarse al todopoderoso Barcelona, Fisac ha querido hacer hincapié sobre el único factor en el que el Tecnyconta está, mínimo, a la altura de los catalanes: la ambición por ganar. "Tenemos el deseo de querer ganar y esa es la igualdad que tenemos con ellos, en el resto todo es distinto. Presupuesto, plantillas, enfoque de la competición… pero hemos generado una ilusión importante en la ciudad y tenemos que trabajar por algo más allá de nosotros, por conseguir que ese deseo de la ciudad se demuestre en nuestro sacrificio, independientemente de cómo vayan los partidos y los marcadores. Ellos son una gran plantilla pero nosotros tenemos que trabajar con otros factores distintos para acercarnos", ha señalado.

En ese sentido, ha apelado también al talento interior de sus jugadores, confiando en que incluso pueden dar un paso adelante en su rendimiento en un momento tan trascendental como este. "Los jugadores han formado una familia. El talento español y el talento aragonés nos han dado un plus importante. Eso sí, yo creo que no hemos tocado techo como equipo. Es el momento donde el jugador, si es bueno, va a pegar un salto para arriba. Eso me han demostrado hasta ahora", ha comentado con confianza plena en su plantilla.

Sobre las opciones de dar la sorpresa este viernes en el primer partido de la eliminatoria, Fisac ha puesto el foco sobre el acierto ofensivo como el principal factor al que agarrarse. "Tenemos que tener un grado de acierto ofensivo y de anotación importante. Hay que llevar al partido a ese terreno", ha dicho. También ha destacado en su discurso el valor y la importancia del primer partido en una serie eliminatoria tan larga. "El primer partido puede ayudar bastante a definir lo que puede ser la serie. Son claves determinados encuentros y uno de ellos es el primero, no podemos mirar a otra cosa que no sea esto. Sabemos el rival que tenemos delante, la calidad que tienen todas sus líneas y la gran fuerza que están mostrando ahora mismo en la competición, sobre todo a nivel de energía, rebote y acierto en el tiro de tres. Son muchas armas las que tenemos que contrarestar y lo cierto es que es una eliminatoria complicada", ha admitido.

Fisac, que ha advertido que Justiz llegará justo al encuentro por un golpe en la rodilla, ha alabado la labor de Svetislav Pesic, el técnico del Barcelona, en quien tiene un "maestro a seguir en el trabajo de grupo colectivo". "Ellos han resuelto muchas dificultades a lo largo de la competición con un trabajo grupal. Son el mejor equipo defensor de toda la serie del ‘play off’ y el mejor anotador de toda esta serie del ‘play off’. Esto solo se logra siendo un grandísimo equipo", ha remarcado.

También ha destacado la figura del base Thomas Heurtel, un jugador que llega enrachado a la serie de semifinales después de anotar 32 puntos en su último partido ante el Joventut y alcanzar los 44 créditos de valoración. "Hay varios jugadores que están en un estado de forma exagerado. Uno de ellos es Heurtel, que siempre he creído que es uno de los jugadores más importantes de esta competición. Nosotros tenemos que decidir qué agujeros tapar porque ellos tienen demasiados grifos abiertos por los que anotar. Todos no vamos a poder taparlos pero vamos a ver si no nos equivocamos mucho en esos puntos a tapar", ha rematado.