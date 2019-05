Fisac: "Ser sextos requiere un gran esfuerzo del club"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, no ocultó su entusiasmo por la desenlace del curso regular: su equipo ha finalizado en la sexta posición de la tabla, y ahora disputará los cuartos de final del 'play off'. "Ha sido el final que esperaba. La sensación que tengo dentro es difícil de describir. Somos sextos de la Liga Endesa y eso requiere un gran esfuerzo por parte del club. En estos momentos me acuerdo de la gente que está trabajando día a día en la entidad, en la cantera… Me gustaría dedicárselo a todos ellos", explicó el técnico de los aragoneses nada más finalizar el partido ante los manresanos.

El partido contra los catalanes no resultó nada fácil. "La situación deportiva ha hecho que cada equipo dominara diferentes aspectos y sabíamos que la igualdad iba a ser patente por cómo llegábamos, lo que nos jugábamos, la experiencia… Al final se ha dado el desenlace que esperaba", insistió Fisac. “Siempre tenía miedo porque ganábamos muchos partidos igualados y eso en una competición así se te puede volver en contra. Estábamos sólidos, pero no autoritarios. En momentos determinados me planteaba si debía cambiar algo del juego, pero los resultados me animaban a ser más valiente. Las cosas no están conseguidas hasta que las tienes en la mano, porque he vivido el barro de esta Liga y siempre hay que ser prudente, aunque con ambición”, confesó una vez lograda la clasificación matemática para las eliminatorias por el título.

El entrenador del Tecnyconta, además, también se refirió al respaldo de los aficionados. "Desde el primer momento he vivido el apoyo y la cercanía de la afición, desde los siete mil y pico del principio de la temporada hasta los diez mil de este domingo. Tengo una sensación de respaldo. Tengo un público sincero, al que he visto pitar al equipo de casa cuando venía de visitante, y esta temporada está aplaudiendo y contento con este equipo, como no puede ser de otra forma”, señaló.