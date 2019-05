El Tecnyconta se desploma en el tramo final

El Tecnyconta no pudo sellar su clasificación matemática para el 'play off', tras dilapidar una renta de 14 puntos en el tramo final del partido, en la pista del Herbalife (84-79). El conjunto zaragozano completó media hora notable, pero se descompuso después, con una facilidad sorprendente, para dar vida a un rival que estaba a punto de enarbolar la bandera blanca. Pese a todo, el cuadro aragonés sigue en una situación privilegiada, cuando sólo resta una jornada para que finalice la competición regular: se jugará su presencia en las eliminatorias por el título el próximo domingo, ante el Manresa, al calor de sus aficionados. Depende de sí mismo para consumar la hombrada y regresar, cinco años después, al grupo más selecto del baloncesto nacional. Una ambición de calado para un equipo que, tras haber acometido hasta once nuevas incorporaciones el pasado verano –además de un nuevo técnico–, había iniciado el curso con el único propósito de sellar la salvación. Si gana a los manresanos en el pabellón Príncipe Felipe, participará en la próxima edición del 'play off'.

El Herbalife no ofreció concesiones en su última actuación del curso como local. Cedió, por momentos, ante el sobresaliente despliegue de los zaragozanos; pero nunca bajó definitivamente los brazos, ni siquiera cuando presentaba una desventaja de 14 puntos en el marcador. Siempre creyó en la remontada, y finalmente encontró su reconpensa. En este sentido, Las Palmas es un territorio históricamente adverso para el Tecnyconta; un escenario desfavorable, hostil, plagado de minas, tal y como evidenciaban los precedentes en las Islas. El conjunto aragonés contabiliza una única victoria en Gran Canaria, y se remontaba al curso 2008-09, a la primera temporada de los zaragozanos en la Liga ACB. En el resto de sus enfrentamientos allí, el Tecnyconta siempre ha doblado la rodilla –ya acumula hasta nueve derrotas consecutivas–, en la mayoría de las ocasiones con un marcador amplio y concluyente, irrebatible.

La plantilla del Herbalife, diseñada con un presupuesto de cinco millones de euros, se halla entre las mejores de todo el panorama nacional. Su participación en la Euroliga le ha generado un desgaste exagerado, muy superior al previsto, que ha repercutido decisivamente en su rendimiento en la Liga Endesa. Pero el equipo de Pedro Martínez dispone de numerosos argumentos en sus filas, y además se presentaba a la cita en un tramo especialmente productivo, tras haberse adjudicado el triunfo en tres de sus últimos cuatro partidos. Había superado al Estudiantes (86-96), al Obradoiro (82-96) y al Breogán (77-92), mientras que había perdido en su enfrentamiento con el Barcelona (77-97). Ya liberado de sus compromisos europeos, por fin se acerca ya a su verdadera dimensión en el torneo doméstico. De hecho, este domingo fue capaz de sobreponerse a una desventaja de 14 puntos.

En el inicio, el Tecnyconta ofreció importantes lagunas en las labores de contención. El Herbalife, muy incisivo desde el perímetro, encontró numerosas fisuras en la defensa de los zaragozanos, lo que enseguida se tradujo en el marcador. Los locales ya habían facturado 15 puntos en los primeros cuatro minutos y medio de la contienda, un fiel reflejo de la escasa presión ejercida por los aragoneses (15-9). En ataque, sin embargo, el equipo de Fisac se manejaba con solvencia, criterio y acierto, buscando con paciencia la mejor opción para anotar. De esta forma, una vez que resolvió su fragilidad atrás, los visitantes remontaron el partido con suma rapidez, después de nueve puntos prácticamente consecutivos de Renaldas Seibutis (18-20). A la reacción del Tecnyconta contribuyó decisivamente la entrada a la pista de Carlos Alocén, quien, al margen de su solidez defensiva, también aportó ritmo, velocidad y clarividencia a las ofensivas de los zaragozanos. Desde la irrupción del base, el equipo aragonés firmó con parcial de 5-17, un diáfano indicador de las elevadas prestaciones del canterano. Impulsado por el talento de Alocén, los visitantes cerraron el primer acto con una renta de seis puntos en el marcador (20-26), tras un certero triple de Nacho Martín.

El Tecnyconta mantuvo su rendimiento en el segundo acto, incluso cuando Fisac dio descanso a Carlos Alocén. Después de dos acciones de Nacho Martín bajo los aros, la distancia de los aragoneses aumentó hasta los 10 tantos, lo que conllevó el tiempo muerto del entrenador de los locales, Pedro Martínez, al cuarto hora del choque (25-35). También contó con minutos Fran Vázquez, una vez superada la rotura fibrilar que se produjo el pasado 6 de abril, en el partido ante el Obradoiro. El Herbalife trató de sobreponerse con la productividad de Wiley y Tillie; pero el Tecnyconta, firme atrás y punzante en cada uno de sus ataques, no ofrecía signos de debilidad. Los zaragozanos ampliaron su renta hasta los 13 puntos, al filo del descanso (30-43), aunque los grancanarios redujeron su desventaja con una antideportiva de Nemanja Radovic y un triple lejano de Hannah (35-43). En cualquier caso, nada intimidaba a los aragoneses, que enseguida golpearon de nuevo, ahora con una bandeja de McCalebb y un tiro de Radovic sobre la bocina (35-47).

Mejoró el Herbalife en los primeros compases de la reanudación. Sin embargo, el Tecnyconta no se desencajó ante las acometidas de su adversario. Al contrario, resistió con entereza el empuje local, con Santana protagonizando muy buenos minutos. El equipo aragonés obtenía importantes réditos en la pintura, donde presentaba una superioridad manifiesta en los dos lados de la pista. El desempeño de Radovic (por entonces 12 puntos y 4 rebotes) y Justiz (6 tantos y 10 capturas) era sobresaliente, aunque ambos venían sumando sobre todo en los aspectos intangibles del juego. Especialmente el cubano, un jugador intimidante y agresivo bajo los aros. Pese al intento de reacción de los grancanarios, el equipo de Fisac seguía emitiendo señales muy positivas. Al filo de la media hora, el Tecnyconta caminaba con paso firme hacia la victoria -y hacia el ‘play off’- frente a un rival que estaba a punto de bajar definitivamente los brazos (53-65). Y eso que Okoye, el jugador más determinante de los zaragozanos, se hallaba muy alejado de su verdadera dimensión (3 puntos anotados en 19 minutos). Pero bastaron dos desconexiones de los aragoneses, y una pérdida de balón de McCalebb, para que el Herbalife recuperara el pulso y volviera a creer (59-65).

En el tramo definitivo, los locales se situaron a sólo cuatro puntos (61-65), aprovechando otro desajuste defensivo del cuadro aragonés, pero los de Fisac respondieron con dos acciones de mérito de Okoye y McCalebb. El Tecnyconta vivía sus momentos más comprometidos, sobre todo porque había perdido su propuesta colectiva: se movía ahora por impulsos, con acciones individuales. Y había dejado de anotar. Dos triples consecutivos del Herbalife, primero de Eriksson y luego de Báez, y una canasta bajo los aros del dominicano, igualaron la contienda (73-73) a cinco minutos de la conclusión. A partir de ahí, cualquier equipo pudo ganar. En el intercambio de golpes, los locales salieron beneficiados por su mejor gestión. Y Wiley, con un 2+1, sentenció a los aragoneses en los últimos segundos de la contienda. El Tecnyconta, de esta forma, se jugará el próximo domingo, ante el Manresa, su presencia en los ‘play off’. La empresa no es fácil. El cuadro aragonés no participa en las eliminatorias por el título desde el curso 2013-14, con José Luis Abós en el banquillo, cuando finalizó la Liga regular en la octava posición de la tabla. Un año más tarde, ya con Ruiz Lorente como entrenador, el equipo zaragozano se quedó fuera del ‘play off’ –fue noveno– pese a sumar 18 victorias a lo largo de la temporada; un claro indicador de las dificultades que conlleva el reto.

Herbalife-Tecnyconta (84-79)

Herbalife Gran Canaria: Hannnah (10), Rabaseda (6), Eriksson (8), Wiley (27) y Tillie (5) -quinteto inicial-, Oliver, Vene, Pasecniks (4), Paulí (4), Strawberry (6), Radicevic (2) y Báez (12).

Tecnyconta Zaragoza: McCalebb (12), Seibutis (14), Okoye (5), Radovic (12) y Justiz (8) -quinteto inicial-, Nacho Martín (7), Barreiro (4), Berhanemeskel (4), Santana (5), Vázquez, Williams (5) y Alocén (3).

Árbitros: Hierrezuelo, Oyón y Sánchez. Sin eliminados.

Parciales: 20-26, 15-21, 24-18 y 25-14.