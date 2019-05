El Tecnyconta persigue otra paso hacia el 'play off'

Se trata de un duelo capital. El partido del ‘play off’. Si el Tecnyconta supera hoy al San Pablo Burgos (20.30, Movistar Deportes), dará un paso gigantesco, ya prácticamente definitivo, en sus aspiraciones de finalizar el curso entre los ocho primeros clasificados. El triunfo conllevaría una doble recompensa: el cuadro aragonés, al margen de fortalecer sus ambiciones, asestaría una puñalada mortífera a su adversario, un rival directo en la lucha por acceder a las eliminatorias por el título. Los burgaleses, que ya doblaron la rodilla en su feudo el pasado mes de octubre (79-93), en el partido de la primera vuelta, contabilizan en la actualidad tres victorias menos que los zaragozanos, cuando restan cuatro jornadas para que finalice la competición regular. En caso de encajar una nueva derrota, ya no podrán alcanzar al Tecnyconta en la clasificación.

"No hay que hacer cuentas ni cábalas", advierte el entrenador del conjunto aragonés, Porfirio Fisac, quien considera "batallas" los cuatro duelos que aún restan por celebrarse. "No existe un mañana; iremos a por el partido como si fuera el único", anuncia el técnico, consciente de que el objetivo del ‘play off’ se halla a escasos centímetros de distancia. "Tenemos que pelear hasta que no nos quede sangre en el cuerpo", insiste Fisac para enfatizar la relevancia del duelo.

El Tecnyconta es un equipo al alza, en clara línea ascendente, que se presenta a la cita en su mejor momento de la temporada. De hecho, ha capturado la victoria en cinco de sus últimos siete compromisos, pese a haberse enfrentado a algunos de los conjuntos más rutilantes del panorama nacional. Superó al Baskonia (81-79) y al Unicaja de Málaga (72-70) en el pabellón Príncipe Felipe; se impuso en Santiago de Compostela al Obradoiro (84-91); también sumó el triunfo en su desplazamiento a Andorra (97-99), en un escenario históricamente hostil; y doblegó el pasado sábado a domicilio al Fuenlabrada (87-88), en un partido de intermitencias y altibajos. En este tramo, las dos únicas derrotas se produjeron ante el Barcelona y el Valencia, dos sólidos aspirantes al título de la Liga ACB, con los zaragozanos optando a la victoria hasta el último suspiro de la contienda.

En este escenario, el Tecnyconta encara el choque con confianza y seguridad, convencido de su capacidad competitiva para sumar un nuevo triunfo y acabar, de esta forma, con la amenaza de uno de sus perseguidores más inmediatos en la clasificación. Además, el equipo zaragozano es un bloque especialmente fiable en su feudo, donde ha conquistado el triunfo en 9 de sus 14 compromisos.

Eso sí, no se esperan concesiones del Burgos, un equipo enérgico y combativo, muy sólido, que ya ha sido capaz de imponerse en las pistas del Fuenlabrada (80-89), el Herbalife Gran Canaria (74-81), el Iberostar Tenerife (83-88) y el Manresa (83-86), y que a punto estuvo de hacerlo también en casa del Valencia Basket (94-92). Ahora acuden a la cita tras haber perdido en Burgos, el pasado fin de semana, contra el poderoso Real Madrid (84-102).

Los de Diego Epifanio han modificado su aspecto con respecto al partido de la primera vuelta. Ya sin Deon Thompson en sus filas, la plantilla se reforzó con las contrataciones de Vitor Benite y Augusto Lima, ahora dos de sus jugadores más productivos. El escolta aporta 11,7 puntos por choque, con 44% de efectividad en los lanzamientos triples, mientras que el pívot factura 7,2 tantos y 5,4 rebotes por duelo. Además, el Burgos también alistó a la causa al internacional alemán Paul Zipser, quien se hallaba sin equipo tras haber actuado las dos últimas temporadas en los Bulls de Chicago, en la NBA.

Y en enero, además del jugador germano, también Dominique Sutton se incorporó a la plantilla burgalesa. Desde su llegada, el americano ya ha evidenciado su amplitud de recursos en los dos lados de la pista: promedia 16,1 créditos de valoración por partido, fundamentados en 13.3 puntos y 6.6 rebotes por choque. Fue designado MVP del mes pasado de febrero. «Es el equipo que más y mejor se ha reforzado», advierte Porfirio Fisac, que preveé un duelo «con muchas dificultades»#por la «mejoría» experimentada por el rival.

El Tecnyconta Zaragoza tampoco podrá alinear hoy a Fran Vázquez, su pívot titular, quien sigue recuperándose de una lesión muscular. Al menos, su sustituto, Latavious Williams, ya ha dado muestras de su potencial en los tres encuentros que ha disputado con los aragoneses.

El ala-pívot participó en Andorra, donde entonces sí denotó su falta de acoplamiento, tras haber completado dos únicos entrenamientos con su nuevo equipo. Sin embargo, Williams ofreció un elevado rendimiento en los dos encuentros posteriores, demostrando estar ya perfectamente intagrado a la dinámica del grupo. Ante el Valencia formó parte del quinteto inicial y aportó 10 puntos y 5 rebotes, al margen de su capacidad de intimidación en la pintura. Y#el pasado sábado, en Fuenlabrada, Williams sumó 15 tantos, 6 capturas y una asistencia en los 21 minutos que permaneció sobre la pista.