Fisac: "Debemos pelear cada batalla hasta que no nos quede sangre en el cuerpo"

El Tecnyconta Zaragoza afronta este miércoles, a partir de las 20.30 en el Príncipe Felipe, un partido vital para sellar su clasificación para el 'play off'. El rival será un Burgos del que Porfirio Fisac no se fía. El técnico segoviano ha advertido de las dificultades, pese al gran momento que vive su equipo, que la pasada jornada venció a domicilio al Fuenlabrada.

"El partido puede marcar lo que podemos acabar de ser. Nos enfrentamos a un rival que es el que mejor se ha reforzado en esta parte final. Si la liga comenzara ahora, sería un claro candidato. Está jugando a un gran nivel y está peleando por el ‘play off’. Será una de sus últimas balas para meterse entre los ocho primeros", ha apuntado en rueda de prensa. Y no ha escatimado elogios su colega en el banquillo burgalés: "Es una escuadra muy equilibrada, con Diego Epifanio, un gran entrenador muy cabal y sensato. Sus equipos no suelen perder la compostura. Será un duelo muy complicado. Contamos con nuestras armas y estamos preparados para la batalla".

Fisac no quiere despistes en una semana muy intensa ya que el sábado recibe al Real Madrid. "El único objetivo que tenemos en la cabeza es que no existe un mañana. Vamos a por este partido (el del Burgos) como si fuera el único de la semana. Es un momento de ambición para todos, pero de no hacer cábalas. Cada reto es una batalla y cada batalla debemos pelearla hasta que no nos quede sangre en el cuerpo", ha aseverado.

Finalmente, ha hablado de los problemas físicos que azotan a jugadores como Seibutis u Okoye, aunque la única baja confirmada es la de Fran Vázquez. "Estamos intentando recuperar a Fran Vázquez por todos los medios. Seguimos el proceso adecuado. Cualquier precipitación sería arriesgada para todas las partes. Como no ha empezado a entrenar bien, no contamos con él para el partido", ha declarado sobre el pívot gallego.