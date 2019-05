Dani García se reincorpora al Manresa tras su paso por el Levitec Huesca

Con el fin de la temporada el viernes pasado también ha concluido la estancia de Dani García en el Levitec Huesca. El base, que se encontraba cedido, regresa a su club de origen, el Baxi Manresa para disputar el tramo final de la ACB en el que los catalanes pugnan por entrar en el 'play off'. Ese mismo objetivo mantenían los altoaragoneses de cara a la última jornada de la temporada regular, en la que necesitaban superar al Valladolid y que el Palencia ganase al Granada, pero nada de eso se dio.

García, de 21 años, ha sido uno de los jugadores más empleados a lo largo del curso por el técnico Guillermo Arenas. Así, sus promedios han sido de 23 minutos disputados por partido, 5,1 puntos, 3,2 rebotes, 3,2 asistencias y 7,2 de valoración. Uno de sus momentos álgidos llegó en la jornada trece cuando fue designado MVP de la jornada tras lograr 30 créditos de valoración en la victoria sobre el TAU Castelló por 95-84 en la que sumó 17 puntos y diez asistencias.

La joven promesa debutó en la LEB Plata en la 2016-17 con el L'Hospitalet llamando la atención del Manresa, que lo fichó al verano siguiente por cinco temporadas. El curso pasado lo arrancó en el Martorell, también de la categoría de bronce, y lo concluyó en el Manresa colaborando en su ascenso a la ACB

Su salida, una vez que el Levitec ha concluido el curso, se espera que no sea la única que sirva para reforzar conjuntos de ACB toda vez que la buena campaña protagonizada por los altoaragoneses, especialmente en su primera mitad, ha llamado la atención al margen de que no se haya conseguido la guinda de jugar el 'play off'. Cabe recordar que el equipo, con 18, ha batido su récord de victorias en la LEB Oro.