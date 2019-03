Fran Vázquez: "Tenemos que dar un paso adelante en defensa"

La de Fran Vázquez es una de las voces más indicadas para escuchar esta semana en el vestuario del Tecnyconta Zaragoza. El veterano pívot gallego ha vivido situaciones de todos los colores en su extensa trayectoria como jugador profesional y su experiencia está muy bien ponderada dentro del club. Este miércoles, después de que el conjunto aragonés perdiera de forma inesperada en sus salidas a Madrid –Estudiantes– y a Murcia –UCAM­–, Vázquez lanzó un mensaje claro y cristalino: el Tecnyconta tiene que volver a defender. "Estamos teniendo un problema a nivel defensivo. Nos están metiendo muchos puntos. Estamos jugando buenos partidos pero en defensa estamos teniendo agujeros y tenemos que buscar una solución. Ser todos más agresivos o incluso tener un poco más de iniciativa a la hora de defender. No llegamos a ciertas ayudas y eso marca la diferencia en los partidos", aseguró en su comparecencia pública.

Las palabras de Fran Vázquez evidencian la realidad, una tendencia peligrosa: en las últimas cuatro jornadas, el Tecnyconta ha encajado una media de más de 98 puntos por partido, una cifra sonrojante, muy lejana a los 85 que promedia en esa misma faceta esta temporada. "En ataque estamos moviendo bien el balón, como siempre, pero tenemos que dar un paso adelante en defensa para encajar menos puntos", insistió el internacional español. "Todos estamos doloridos pero, como siempre he dicho, muchas veces las palabras se las lleva el viento y lo que tenemos que hacer es demostrarlo en la pista", agregó en un llamamiento a todos sus compañeros de cara al partido de este domingo (17.00) en el pabellón Príncipe Felipe frente al Kirolbet Baskonia.

Sin embargo, a pesar de las lógicas dudas generadas en los últimos partidos, Vázquez subrayó este miércoles la confianza y la unión que existe dentro del vestuario, claves para salir de una situación de resultados comprometida como la actual. "Veo al equipo trabajando muy bien. A principio de temporada también tuvimos algunas dudas pero el equipo ha trabajado siempre bien, incluso llegamos a conseguir seis victorias seguidas, que no es nada sencillo. Yo confío en la unión de este vestuario y si estamos todos aquí, sin cambios, es por algo", señaló el veterano jugador.

Se le cuestionó también a Vázquez por la oportunidad perdida en Madrid y Murcia para abrochar la permanencia y dar un paso adelante hacia el ‘play off’. "Eran dos partidos que nos hubieran dado un poco más de calma para el objetivo que queríamos de la salvación. Pero este deporte es así. Estás bien y te ganan dos equipos que parece que no son superiores. Son cosas que pasan y son dos derrotas duras pero llevamos once victorias y el trabajo está medio hecho, falta rematar por así decirlo", dijo con tranquilidad y confianza.

Baskonia, "un equipo físico"

Ahora, en el horizonte más inmediato, dos encuentros consecutivos en el pabellón Príncipe Felipe frente al Kirolbet Baskonia y el Unicaja de Málaga, dos adversarios de máxima entidad que van a exigir la mejor versión de los aragoneses, tal y como reconoció este miércoles Vázquez. "Queda mucha temporada y ahora nos vienen dos rivales duros en casa, de máximo nivel y que nos van a exigir mucho para conseguir ya la salvación", admitió. Sobre Baskonia, el primero de los equipos que visitará Zaragoza, el interior señaló que "es un equipo físico que con las bajas de Jayson Granger y Shengelia tiene jugadores que han dado un paso adelante". Y remató: "Va a ser un encuentro complicado porque tienen jugadores importantes que te cambian los partidos. Tenemos que intentar que el partido dure 40 minutos y estar metidos hasta el final. Eso sí, hemos demostrado con creces que el equipo tiene nivel para competir de tú a tú con cualquiera".